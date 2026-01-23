Il sipario della ventunesima giornata di Liga si alza sulle luci del Ciudad de Valencia, dove venerdì 23 gennaio alle ore 21:00 va in scena la sfida tra Levante e Elche. Due squadre in cerca di punti pesanti per riscrivere le proprie ambizioni nella seconda metà di stagione, protagoniste di uno scontro che mette in palio più della posta: oltre ai tre punti, orgoglio e rivalità regionale accendono la notte valenciana.

Le probabili formazioni di Levante-Elche

Il Levante di casa sembra intenzionato a confermare il 4-2-3-1, affidandosi al portiere esperto Mathew Ryan e una linea difensiva composta da Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro e Manuel Sanchez.

In mezzo al campo spazio a Ugo Raghouber e Pablo Martinez, mentre il trio di trequartisti formato da Iker Losada, Carlos Alvarez e Ivan Romero agirà alle spalle della prima punta Etta Eyong, chiamato a pungere dal primo minuto.

L’Elche risponde con un classico 4-4-2 che vede Inaki Pena tra i pali, protetto da Josan, Leo Petrot, David Affengruber e Adria Pedrosa sulla linea difensiva. A centrocampo agiranno German Valera, Aleix Febas, Marc Aguado e Martim Neto, mentre Grady Diangana e Alvaro Rodriguez formeranno il tandem offensivo incaricato di impensierire la retroguardia granota.

Quote: Levante leggermente favorito nelle lavagne dei bookmaker

La bilancia dei pronostici pende, seppur di poco, in direzione della squadra di casa.

William Hill quota la vittoria del Levante a 2.40, il pareggio a 3.10 e il successo esterno dell'Elche a 2.88. Previsioni allineate per Bet365, che propone il segno "1" a 2.38, la "X" a 3.30 e il «2» sempre a 2.88. Si attende dunque un match dal risultato incerto, con il fattore campo che attribuisce appena qualche briciolo in più di fiducia ai padroni di casa.

I numeri dei protagonisti attesi: riflettori su Etta Eyong, Romero e Rodríguez

Nel Levante lo sguardo va anzitutto al giovane attaccante camerunese Etta Eyong, classe 2003, che nella Liga 2025 ha già messo insieme 14 presenze da titolare e un totale di 1042 minuti con la maglia granota.

Il suo bottino parla di 5 gol e 1 assist, impreziosito da 25 tiri complessivi (12 nello specchio) e una propensione al sacrificio testimoniata da 19 tackle e 3 intercetti. Eyong si fa sentire anche nei duelli – 154 totali, 73 vinti – e nella capacità di guadagnare falli: ben 25 subiti. Nonostante una mano fredda dagli 11 metri (un rigore fallito), resta la principale freccia nell’attacco granota.

Non meno importante nell’economia del gioco offensivo del Levante è Iván Romero, spesso accentrato nelle scelte di mister e compagno di reparto duttile: 16 apparizioni (15 da titolare), 4 reti e 1 assist per lui in stagione, con 21 conclusioni (8 nello specchio) e un dato sorprendente nei dribbling: 35 tentativi, 18 riusciti, a riprova della sua voglia di puntare sempre l’uomo.

Romero ha già vinto 96 duelli su 200, con 41 falli subiti, dati che lo rendono protagonista nell’uno contro uno e nella gestione dei possessi.

A completare il quadro della batteria offensiva di casa, Iker Losada ha trovato meno spazio in stagione (8 presenze, 241 minuti), ma è riuscito a segnare 2 reti con 6 tiri, mostrando freddezza sotto porta e ca capacità di sfruttare le occasioni a disposizione.

Per l’Elche, il nome da cerchiare in rosso è quello di Álvaro Rodríguez: attaccante uruguayano classe 2004, già protagonista di 17 apparizioni, 11 delle quali da titolare, con 1027 minuti in campo. Il suo score è di 3 reti e ben 4 assist, a certificare una pericolosità multiforme in area. Rodríguez rappresenta una minaccia costante con 33 tiri tentati (13 nello specchio) e soprattutto con 109 duelli vinti sui 214 affrontati, senza trascurare le 19 occasioni chiave create (palloni-chiave distribuiti in profondità) e la capacità di saltare l’uomo: 23 dribbling riusciti su 41.

Al suo fianco, Grady Diangana porta la sua esperienza e qualità, anche se con numeri meno roboanti: 10 presenze, solo una rete ma 5 passaggi chiave e 3 dribbling riusciti, oltre a incidere in fase di ripiego con 3 tackle.