Venerdì 23 gennaio alle ore 20:00, lo Stade de l'Abbé Deschamps si prepara a fare da cornice a una delle sfide più attese per la diciannovesima giornata di Ligue 1 2025/26: l'AJ Auxerre ospita il Paris Saint Germain. I padroni di casa, tra le mura amiche dello storico impianto di Auxerre, inseguono l’impresa contro la corazzata parigina, sempre in vetta agli obiettivi stagionali, in una gara dal pronostico sbilanciato che potrebbe però riservare sorprese. I parigini, forti di un attacco stellare, proveranno a chiudere subito i conti, mentre per la squadra di casa l'incitamento del pubblico di casa resta l'arma in più per sfidare i pronostici.

Le probabili formazioni: fiducia ad attaccanti in cerca di squilli

L'Auxerre sembra intenzionata a coprirsi con un solido 5-3-2: Donovan Leon difende i pali, davanti a sé la linea composta da Senaya, Diomande, Akpa, Sy e Mensah. In mediana spazio a Owusu, El Azzouzi e Danois, incaricati di garantire corsa e filtro tra le linee, mentre in attacco il compito di bucare la retroguardia avversaria sarà affidato a Sinayoko e Namaso, che dovranno provare a sfruttare ogni occasione possibile per portare scompiglio tra i centrali del PSG.

Dall’altra parte, il Paris Saint Germain risponde con un 4-3-3 dalle spiccate propensioni offensive. Tra i pali ci sarà Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes formeranno la linea difensiva, mentre in mediana agiranno Mayulu, Vitinha e il giovane Zaire-Emery, sempre più punto fermo della squadra.

In attacco spazio a Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé, per provare subito a fare la voce grossa e mettere in difficoltà la difesa biancoblu con qualità, velocità e dribbling.

Quote e pronostico: Parigi nettamente avanti secondo i bookmaker

I bookmaker non hanno dubbi nell’indicare il PSG come grande favorito della sfida. William Hill quota la vittoria esterna dei parigini a 1.29, il pareggio a 5.00 e l’eventuale successo interno dell’Auxerre a 9.50.

Anche Bet365 condivide questa visione, con l’«1» addirittura proposto a 10.00, la «X» a 5.50 e il «2» a 1.28. Per chi ama le scommesse a sorpresa, la quota del colpaccio casalingo ha un valore molto alto, ma la squadra di Luis Enrique parte con i favori del pronostico in mano.

Focus giocatori: Barcola rivelazione tra i parigini, Sinayoko il faro dell’Auxerre

Se l’Auxerre sogna l’impresa, molto passerà dai piedi di Lassine Sinayoko e Daniel Namaso.

Sinayoko, vero trascinatore offensivo dei biancoblu, ha disputato tutte le 17 gare da titolare in campionato per un totale di 1445 minuti, trovando la via del gol già 6 volte e confezionando anche 2 assist. Il maliano si distingue per la capacità di attaccare la profondità e mettersi al servizio della squadra, con 21 passaggi chiave messi a referto e una presenza costante nei duelli (192 totali, 83 vinti), senza dimenticare i 3 rigori trasformati. La sua capacità di farsi trovare pronto in area sarà un’arma da sfruttare su ogni singolo pallone giocabile.

Accanto a lui, Daniel Namaso porta in dote corsa e generosità. L’inglese ha firmato 2 reti in 15 presenze (14 da titolare) per 1270 minuti sul rettangolo verde, con una propensione al sacrificio testimoniata dalle 16 tackle e le 32 presenze sia tra i falli subiti che commessi.

Namaso sa essere utile anche in costruzione, mettendo insieme 337 passaggi di cui 18 chiave, e spesso mette in apprensione le difese avversarie con le sue 52 azioni di dribbling tentate (17 riuscite).

Sul fronte PSG, il reparto avanzato può vantare numeri di prim'ordine, a partire da Bradley Barcola, rivelatosi centrale nell’arco della stagione con 6 gol in appena 836 minuti di impiego (15 presenze, 9 da titolare). Autore anche di 20 passaggi chiave, Barcola è abile sia a finalizzare che a innescare i compagni, come provano i 49 dribbling tentati di cui ben 20 andati a buon fine. Impressionante la sua capacità di tradurre in concretezza le occasioni: più di un gol ogni due gare, media-voto 7.34.

Non meno impattante il contributo di Ousmane Dembélé, che pur con 10 apparizioni e 480 minuti ha già lasciato il segno con 5 reti e 2 assist. Abile nell’uno contro uno (10 dribbling riusciti su 18), Dembélé è anche un rigorista affidabile (2 gol dal dischetto, uno sbagliato) e appare sempre incisivo con i suoi 24 passaggi chiave e un’elevata qualità delle giocate, come testimonia una media voto di 7.33.

Completa il quadro tra i big parigini Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano ha garantito 3 gol e 3 assist in 15 gare, risultando uno dei più bravi nello scardinare le difese chiuse grazie ai 22 dribbling riusciti e 19 passaggi chiave all’attivo. In soli 749 minuti ha saputo già impattare sia dal punto di vista della pericolosità in area che nella costruzione, risultando fondamentale sia quando parte dal primo minuto sia quando subentra a gara in corso.