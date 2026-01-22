Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video palesando tutta la sua preoccupazione rispetto alla sessione di calciomercato invernale che sta vedendo la Juventus praticamente incapace di operare: "Voglio cominciare con un appello: siamo al 22 di gennaio, mancano meno di 10 giorni alla fine di questa finestra di riparazione e quindi dico Juve, accelera, fai qualcosa sul mercato. Perché rischia di crearsi più o meno la situazione dell'anno scorso e mi riferisco sia alla sessione estiva che a quella invernale. Ogni volta si parte con tanti, tanti nomi e alla fine ci si riduce a ripiegare su soluzioni secondarie.

Ricordo ad esempio la vicenda Kolo Muani, dietro al quale siamo stati per due mesi salvo poi prendere Openda o quella di Kelly, arrivato ad agosto inoltrato"

Juventus, Balzarini: 'In questo gennaio si erano individuate delle pedine, ma nessuna di queste è arrivata'

Balzarini ha proseguito: "In questo gennaio la Juve aveva già individuato qualche pedina potenzialmente utile, tanto è vero che si era parlato di Chiesa, di Daniel Maldini, di Mingueza, di Mateta e En-Nesyri. Eppure nessuno di questi è ancora arrivato ma anzi possiamo dire che la società non ha fatto passi avanti per neanche uno dei nomi appena citati. Siamo in una fase di stallo e quindi sarebbe necessario dare a Spalletti quei rinforzi per far rifiatare i titolari.

Ad esempio prendo il nome di Kalulu, che nel post col Benfica si è detto ben felice di giocare sempre. Siamo d'accordo, nessun calciatore sarà mai scontento di scendere in campo. Tuttavia il francese, qualora dovesse disputare i match con Marsiglia e Napoli, avrebbe fatto 31 presenze su 31 gare. Il che significa che prima o poi un po' di stanchezza la accuserà. Un discorso che vale per Yildiz, che sostanzialmente non ha rifiatato mai".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Servono rotazioni per evitare gli infortuni'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Concordo: Kalulu e Yıldız stanno giocando sempre senza vere alternative. Con campionato lungo e Champions già indirizzata, servono rotazioni vere per evitare infortuni.

La profondità della rosa ora è decisiva" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Essere senza soldi per fare mercato è una brutta cosa. Ancora più brutta, se ci si rende conto che la precedente sessione di mercato è stata un mezzo disastro".