Lipsia e Bayern Monaco si sfidano il 17 gennaio alle 18:30 alla Red Bull Arena di Lipsia per la diciottesima giornata della Bundesliga 2025/26. In palio non c'è solo una posta pesante per la classifica, ma anche un confronto che oppone la brillante gioventù della formazione di casa al consolidato potere dei campioni di Germania: una sfida tra chi coltiva sogni d’alta quota e chi non vuole cedere lo scettro.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayern Monaco

Per questa sfida di cartello in casa delle "lattine" – soprannome ormai inevitabile per la squadra sostenuta dal colosso Red Bull – il tecnico del Lipsia schiererà il classico 4-3-3 con Gulacsi tra i pali, linea difensiva composta da Nedeljkovic, Orban, Lukeba e Raum, e centrocampo affidato a Baumgartner, Seiwald e Schlager.

Sulla trequarti chance giovane per Maksimovic, mentre in avanti Harder e Gomis completano il tridente offensivo.

I bavaresi, soliti calare il proprio undici d’assalto con il 4-2-3-1, si presentano con Neuer in porta; difesa a quattro con Guerreiro, Upamecano, Tah e Ito; in mediana Pavlovic fa coppia con Goretzka; i tre dietro la punta sono Olise, Gnabry e Luis Diaz, con il capocannoniere Harry Kane riferimento centrale.

Quote della partita: Bayern Monaco largamente favorito secondo i bookmaker

I numeri dei bookmaker parlano chiaro: Bayern Monaco veste i panni della super favorita nella notte della Red Bull Arena.

William Hill quota la vittoria interna del Lipsia a 4.80, il pareggio a 4.50 e il successo degli ospiti addirittura a 1.53. Simili i riferimenti raccolti da Bet365, che propongono il segno 1 addirittura a 5.00 contro l’1.55 del 2, mentre la X sale a 4.75. Una lettura che riflette tanto lo stato di forma dei bavaresi quanto il valore della loro rosa.

I protagonisti: dai giovani talenti del Lipsia agli assi bavaresi

Se il Lipsia può vantare una delle linee mediane più giovani del campionato, il Bayern Monaco arriva in Sassonia spingendo sull’acceleratore della qualità e dell’esperienza.

Dai dati a disposizione, sono soprattutto tre i profili da seguire nella squadra di casa: Andrija Maksimović, Tidiam Gomis e Conrad Harder. Maksimović, appena 18 anni, ha avuto sei apparizioni in campionato, tutte da subentrante, accumulando 74 minuti e 42 passaggi, con due chiave realizzati. Per ora niente gol o assist ma una crescita costante da osservare con interesse nelle rotazioni del Lipsia.

Nella batteria offensiva spiccano due volti in ascesa: Tidiam Gomis e Conrad Harder. Gomis, colonna della nuova generazione, ha raccolto 240 minuti giocati in otto presenze (due da titolare), segnando il suo primo gol e mostrando buona personalità con 15 dribbling tentati (5 riusciti) e 31 duelli di cui 12 vinti.

Harder, il danese classe 2005, ha collezionato più minuti (503) e gioca spesso come jolly d’attacco: 1 gol, 2 assist, 17 tiri totali, ma soprattutto grande vivacità in area e ben 8 passaggi chiave, pur avendo dovuto spesso fare la spola tra campo e panchina.

Dall’altra parte, il Bayern risponde con una batteria di fuoriclasse che non ha bisogno di presentazioni. Su tutti Harry Kane: il centravanti inglese vola a quota 20 gol in 17 partite di Bundesliga, con 4 assist, 47 tiri totali (37 nello specchio) e una completezza tecnico-fisica fuori dal comune testimoniata anche dai 19 dribbling riusciti su 29 tentati e ben 77 duelli vinti su 135 totali. Spicca tra le sue armi anche la freddezza dal dischetto: 6 centri su 2 rigori procurati, tutti trasformati senza errori.

Accanto a lui, Serge Gnabry e Luis Diaz sono i terminali ideali per la produzione offensiva di Tuchel. Il tedesco si conferma tra i più continui, 5 gol e 5 assist in 13 apparizioni e una pericolosità costante mostrata dagli 11 tiri in porta su 19 totali, mentre Diaz abbina rapidità e fantasia: 9 gol e 9 assist in 16 presenze, accompagnati da ben 34 passaggi chiave e 32 dribbling riusciti su 65 tentativi.