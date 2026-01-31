La Premier League ritrova l’atmosfera magica di Anfield: sabato 31 gennaio alle 21:00, il Liverpool attende il Newcastle per la ventiquattresima giornata di campionato, in quello che si annuncia uno scontro infuocato per l’Europa. I Reds vogliono confermare le proprie ambizioni di vertice, mentre le Magpies cercano punti pesanti per restare agganciate alla zona che conta: la cornice del leggendario stadio di Liverpool promette di essere la solita bolgia ad accogliere questa classica del calcio inglese.

Le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle

Kloppo dovrebbe affidarsi al suo 4-2-2-2 col tandem offensivo formato da Mohamed Salah e Cody Gakpo, affiancati dalla fantasia tedesca di Florian Wirtz e dalla forza fisica di Dominik Szoboszlai. A centrocampo spazio a Gravenberch e Mac Allister, schermo davanti a una retroguardia che vede Alisson tra i pali, Robertson e la novità Milos Kerkez sulle fasce, con Endo in versione adattata e l’insostituibile Van Dijk al centro.

Dall’altra parte, il Newcastle risponde col classico 4-3-3: Nick Pope in porta proteggerà i legni, difeso da Trippier, Thiaw, Botman e Hall. In mezzo, Sandro Tonali sarà il metronomo, supportato da Miley e Joelinton, mentre davanti la velocità di Anthony Gordon e Harvey Barnes, ispirati dagli inserimenti di Yoane Wissa, saranno le frecce pronte a colpire una difesa dei Reds spesso altalenante nei grandi appuntamenti.

Quote Premier League: Liverpool avanti nei pronostici

I bookmaker piazzano saldo il Liverpool sulla corsia di sorpasso: William Hill quota la vittoria interna a 1.80, il pareggio a 3.90 e il colpo esterno del Newcastle a 3.90. Bet365 abbassa leggermente la quota dei padroni di casa a 1.75, fissando il pareggio a 4.00 e il successo dei Magpies a 4.20.

Una prospettiva chiara: la notte di Anfield fa paura agli avversari.

Gakpo e Salah: efficienza Reds, Gordon e Barnes il volto nuovo delle Magpies

Partiamo da Cody Gakpo, ormai pienamente inserito nei meccanismi di Klopp: il centrocampista offensivo olandese ha disputato già 21 partite di Premier League, impreziosendo le sue 17 presenze da titolare con 5 reti e 3 assist, sintesi di un contributo costante al gioco offensivo dei Reds.

I suoi 34 tiri totali, di cui 12 nello specchio, certificano la sua propensione a trovare il varco giusto, e i 30 passaggi decisivi su 473 sono numeri da trequartista moderno. In fase di aggressività, Gakpo ha vinto metà dei 176 duelli totali ingaggiati, testimonianza di una crescita anche sotto il profilo dell’intensità fisica: in stagione risulta decisivo non solo per la qualità ma anche per la quantità.

E Mohamed Salah? Il fuoriclasse egiziano, autore di 4 reti e 4 assist in 15 apparizioni (13 da titolare), rimane il pericolo numero uno per ogni difesa d’oltremanica. Già autore di 26 tiri (13 nello specchio) e 35 passaggi chiave, Salah sembra essere tornato su livelli altissimi per capacità di incidere tra le linee e abilità nell’uno contro uno: su 45 dribbling tentati ne ha messi a buon fine 12, non solo rapidità ma anche determinazione sotto porta, come conferma il rigore trasformato.

Lato Newcastle, toccherà soprattutto a Harvey Barnes e Anthony Gordon provare la spallata allo status quo. Barnes, esterno offensivo inglese, ha collezionato 22 presenze in stagione (11 partendo dal primo minuto) segnando 5 reti e risultando spesso letale da subentrato. Su 23 tiri indirizzati, 15 hanno centrato lo specchio e i 16 passaggi chiave su 325 totali mostrano l’intesa con la prima linea offensiva; inoltre, la vivacità nei 92 duelli (35 vinti) aggiunge dinamismo alle scorribande sul lato mancino.

Anthony Gordon rappresenta fin qui forse il vero valore aggiunto dei Magpies: il talento nativo di Liverpool ha messo insieme 18 presenze stagionali condite da 2 reti e 1 assist, con numeri però che dicono tanto sulle sue qualità di incursore.

Le sue 52 conduzioni palla tentate si sono concluse positivamente per ben 24 volte, mentre l’attitudine nell’1 contro 1 lo ha visto protagonista in 139 duelli, di cui 65 vinti. Da segnalare anche la sua freddezza dal dischetto: ha trasformato 2 rigori nelle sue apparizioni, mentre la duttilità offensiva è testimoniata dalle continue rotazioni tra fascia e centro.

Per completare lo scacchiere offensivo del Newcastle, Yoane Wissa va registrando una stagione fin qui a corrente alternata: il franco-congolese, con 9 presenze (3 da titolare) e 1 gol segnato in appena 328 minuti, si candida a essere la carta a sorpresa dalla panchina o dall’inizio per spaccare la partita con la sua velocità. In fase atletica, però, la percentuale di duelli vinti (10 su 36) resta da migliorare in un contesto così impegnativo come Anfield.