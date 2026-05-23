La Cremonese si appresta ad affrontare la sfida più importante della sua stagione, un vero e proprio spartiacque per la permanenza in Serie A. Il tecnico Marco Giampaolo ha presentato la decisiva gara contro il Como, in programma nell'ultima giornata di campionato, descrivendola come una "scalata all'Everest" per l'arduo impegno che attende i grigiorossi.

La situazione in classifica è chiara: la squadra si trova a un solo punto dal Lecce, e il destino della salvezza non dipenderà solo dal risultato contro i lariani, ma anche dall'esito della contemporanea sfida che vedrà la formazione salentina impegnata in casa contro il Genoa.

Giampaolo ha espresso la consapevolezza della difficoltà: "Domani dobbiamo affrontare l’Everest – ha spiegato il tecnico – perché davanti avremo una squadra forte, organizzata e in grande condizione. Servirà fare tutto bene, anzi benissimo, per provare a vincere".

La filosofia di Giampaolo: valore nella difficoltà

Il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi uomini, chiedendo coraggio, lucidità e spirito di sacrificio. La salvezza, infatti, passerà non solo da una prestazione impeccabile sul campo, ma anche da un risultato favorevole sugli altri campi. Giampaolo ha sottolineato l'importanza di affrontare la gara con la massima determinazione e senza alibi: "Quando sei lì sotto a rincorrere, ogni partita pesa tantissimo.

A un certo punto impari a convivere con la precarietà, con la pressione e con l’obbligo di fare risultato. È proprio nelle difficoltà che si misura il valore di una squadra". Ha concluso ribadendo la natura della sfida: "Questa è una difficoltà sportiva e proprio per questo dobbiamo affrontarla dando tutto quello che abbiamo".

Preparazione tattica e probabile undici

In vista di questo appuntamento cruciale, la Cremonese si è allenata intensamente. Una notizia positiva arriva dall'infermeria: l'attaccante inglese Jamie Vardy è pienamente recuperato e sarà al suo posto, pronto a scendere in campo al fianco di Bonazzoli per cercare l'impresa salvezza. Il tecnico Giampaolo sembra intenzionato a non stravolgere l'assetto tattico che ha portato alla vittoria nell'ultima gara contro l'Udinese, confermando il modulo 3-5-2.

L'unico vero dubbio riguarda la fascia destra, dove si contendono una maglia da titolare Barbieri, Zerbin e Floriani. Sebbene l'infermeria sia quasi vuota, Bondo e Ceccherini non hanno ancora raggiunto la condizione fisica ottimale.

L'attesa del pubblico e il sostegno dei tifosi

La società ha voluto incentivare la partecipazione del pubblico, abbassando il prezzo dei biglietti nel settore Distinti a soli dieci euro. Questa iniziativa sta portando la Cremonese verso il tutto esaurito, garantendo un'atmosfera infuocata e un sostegno massiccio per la squadra. Al contrario, saranno pochissimi i tifosi ospiti provenienti da Como, a causa del divieto di trasferta imposto ai residenti della città del Lago.

La tensione e l'attesa sono palpabili in città: la Cremonese si prepara a vivere novanta minuti che potrebbero valere un'intera stagione, consapevole che solo una prestazione straordinaria e il massimo impegno potranno regalare la tanto agognata salvezza.