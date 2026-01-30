Umberto Marino, direttore generale dell’Area Istituzionale dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’esito del sorteggio dei playoff di Champions League. L’accoppiamento con il Borussia Dortmund è stato definito dal dirigente nerazzurro come “una sfida aperta e appassionante”.

La prospettiva di Marino sulla sfida

Marino ha posto l’accento sul valore dell’avversario e sull’importanza dell’appuntamento in programma. “Un ambiente come quello di Dortmund esalta la squadra. Noi, in palcoscenici come questo, spesso riusciamo a fare bene”, ha dichiarato Marino.

Ha poi aggiunto: “Il Borussia Dortmund è una squadra con un’indubbia esperienza a livello europeo e con valori tecnici di prim’ordine. Contro queste grandi squadre è fondamentale dare il 120 per cento”.

Il direttore generale ha inoltre evidenziato la passione che accomuna entrambe le società: “La passione che emerge da queste due realtà è la cifra distintiva di questi due club. Questo sorteggio rappresenta un appuntamento storico, basta osservare le prime otto squadre qualificate agli ottavi e le squadre che sono state escluse, a testimonianza del valore del percorso compiuto dall’Atalanta. Siamo qui, in questa competizione, al pari di squadre come PSG, Real Madrid e Atletico Madrid”.

Il contesto della sfida europea

Il sorteggio dei playoff di Champions League ha dunque messo di fronte l’Atalanta al Borussia Dortmund, una delle formazioni più esperte e tecnicamente valide nel panorama calcistico europeo. Il club tedesco, attualmente secondo in Bundesliga, ha concluso la fase a gironi della competizione con undici punti, dopo aver subito una sconfitta nell’ultima partita contro l’Inter.

La sfida contro il Borussia Dortmund si configura quindi come un banco di prova significativo per l’Atalanta, chiamata a confermare il proprio percorso in Champions League contro un avversario di altissimo livello. Marino ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di affrontare la gara con la massima determinazione e un forte spirito di squadra.