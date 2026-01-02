Una delle società più attive sul fronte calciomercato è sicuramente la Juventus. La società bianconera vuole rinforzare la rosa così da potersi giocare le chance Scudetto fino in fondo ed essere competititva anche in Europa. Si legge in quest'ottica la volontà di acquistare un vice Yildiz con diversi profili monitorati dalla dirigenza. Tra questi ci sarebbe anche Jeremie Boga che potrebbe lasciare il Nizza già a gennaio.

Si valuta Boga per la trequarti, anche Maldini nel mirino

Quattordici presenze con due reti e due assist all'attivo per l'ex Sassuolo ed Atalanta che vorrebbe ritornare in Italia dove a sprazzi è riuscito a dimostrare le sue qualità.

Velocità, dribbling e capacità negli assist. Caratteristiche importanti che potrebbero fare a caso della Juventus e dello stesso Spalletti che andrebbe a rinforzare la trequarti con un giocatore imprevedibile. Stando alle ultime notizie, il club bianconero starebbe sondando il terreno ma la trattativa non appare semplice vista la volontà del Nizza di monetizzare dall'eventuale cessione del classe 97, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che i bianconeri investirebbero solo attraverso qualche cessione come quella di Joao Mario o Miretti che piace a Bologna e Lazio. Al momento quindi non si può parlare di un affare concreto e già avviato, ma di un sondaggio da parte della Vecchia Signora che potrebbe decidere di accelerare nelle prossime settimane.

Boga non è il solo profilo monitorato dalla dirigenza per rinforzare la trequarti; resta viva anche la candidatura di Daniel Maldini che non è riuscito a conferme quanto di buon fatto al Monza con la maglia dell'Atalanta. I bianconeri vorrebbero impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la Dea vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Anche la Lazio monitora Lucca per l'attacco

Oltre ad un calciatore sulla trequarti, la Juventus potrebbe decidere di operare anche sul fronte centravanti visto l'infortunio di Vlahovic e le prestazioni altalenanti offerte da David ed Openda. Sono vari i nomi sul tavolo e tra questi resta viva la candidatura di Lorenzo Lucca che potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio.

Nonostante un investimento importante, l'ex Udinese non è una prima scelta per Antonio Conte e starebbe valutando l'addio per giocare con maggiore continuità e ritornare nel giro della Nazionale. La Juve sta osservando la situazione ma deve fare i conti con l'interesse da parte della Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un attaccante da regalare a Sarri dopo la partenza di Castellanos.

Lucca non è il solo profilo monitorato dalla dirigenza che valuta anche Christopher Nkunku che potrebbe rientrare in uno scambio con Federico Gatti che piace al Milan ed a Max Allegri per rinforzare la retroguardia.