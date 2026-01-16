Non solo acquisti. La Juventus deve fronteggiare le offerte che potrebbero arrivare per alcuni calciatori presenti in rosa già in questa finestra invernale di mercato. Tra questi c'è Juan David Cabal finito nel mirino di diversi club europei ed in particolare modo del Wolfsburg pronto ad un'offerta già a gennaio.

Il Wolsfburg mette nel mirino Cabal

Nonostante diversi infortuni, il classe 2001 ricopre un ruolo importante nelle rotazioni di mister Spalletti e quando chiamato in causa ha sempre offerto prestazioni di buon livello e di grande concentrazione difensiva.

Le sue prove non sono passate inosservate e hanno attirato diversi club europei soprattutto dalla Germania; uno dei più interessati è sicuramente il Wolfsburg che stando alle ultime notizie sarebbe pronto ad intavolare una trattativa concreta. La società tedesca potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 15-18 milioni per convincere la Juventus a cedere il 25enne colombiano. Al momento, la Vecchia Signora non ha preso in considerazione una cessione da parte di Cabal, ma tutto potrebbe cambiare con un'offerta fuori mercato che modificherebbe ogni scenario.

L'eventuale cessione di Cabal unita a quella di Jooa Mario, ormai fuori dal progetto e nel mirino di diverse società inglese, permetterebbe alla dirigenza bianconera di andare a puntellare le corsie esterne.

Diversi i nomi sul taccuino a cominciare da quelli di Niccolò Fortini della Fiorentina e di Brooke Norton-Cuffy, le cui valutazioni si aggirano attorno ai 15-20 milioni di euro. Totalmente diverse la situazione riguardante Marco Palestra, valutato 40 milioni dall'Atalanta.

Sondaggio per Bernardo Silva, anche il Napoli sul campione del City

La Juventus sta iniziando a pianificare anche le mosse per il prossimo mercato estivo, con l'intenzione di ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo. In particolare in Champions, c'è bisogno di figure di grande personalità e spessore tecnico e si legge in quest'ottica l'interesse nei confronti di Bernardo Silva che potrebbe lasciare il Manchester City a giugno.

L'esperto trequartista portoghese ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno ed al momento non ci sono contrattazioni con i Citizens per il prolungamento del contratto. Inoltre, il club inglese ha acquistato Semenyo dal Bournemouth e ciò potrebbe determinare l'addio dell'ex Benfica in estate.

La Juve è alla finestra ed in caso di mancato accordo con il club di Manchester potrebbe provare a convincere il campione portoghese a sposare il nuovo progetto di Spalletti. Attenzione alla concorrenza del Napoli che dopo De Bruyne potrebbe decidere di piazzare un altro grandissimo colpo.