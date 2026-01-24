Scenario d’alta quota a St. James’ Park: sabato 25 gennaio, alle ore 15:00, Newcastle e Aston Villa si daranno battaglia nel 23° turno di Premier League con la posta in palio che diventa pesante in chiave europea. I Magpies, davanti al proprio pubblico, proveranno ad approfittare dell’entusiasmo che da mesi bagna le sponde del Tyne, mentre i Villans si presentano con la voglia di scardinare le certezze bianconere e portare punti preziosi in Midlands. Due filosofie e due organici profondamente diversi, uniti dalla fame di punti e da individualità che promettono di accendere la gara.

Le probabili formazioni di Newcastle-Aston Villa

Eddie Howe punta sul collaudato 4-3-3 per i suoi Magpies: tra i pali spazio a Nick Pope, difesa che vede Trippier, Thiaw, Botman e Lewis Hall. In mezzo, personalità e fosforo con Bruno Guimaraes, Sandro Tonali e Joelinton. Davanti, fari puntati sulle incursioni di Harvey Barnes e Anthony Gordon, con Yoane Wissa a cercare spazio e profondità su tutto il fronte offensivo.

Dall’altra parte, Unai Emery risponde con il suo 4-2-3-1: Marco Bizot in porta sarà protetto dal quartetto formato da Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen. Mediana affidata a Bogarde e Tielemans, mentre alle spalle della punta Ollie Watkins agiranno Sancho, Morgan Rogers ed Emiliano Buendía, con l’argentino che garantisce imprevedibilità sulla trequarti.

England Flag
Premier League
Giornata 23
24/01/2026 13:30
West Ham
VS
Sunderland
24/01/2026 16:00
Fulham
VS
Brighton
24/01/2026 16:00
Burnley
VS
Tottenham
24/01/2026 16:00
Manchester City
VS
Wolves
24/01/2026 18:30
Bournemouth
VS
Liverpool
25/01/2026 15:00
Newcastle
VS
Aston Villa
25/01/2026 15:00
Crystal Palace
VS
Chelsea
25/01/2026 15:00
Brentford
VS
Nottingham Forest
25/01/2026 17:30
Arsenal
VS
Manchester United
26/01/2026 21:00
Everton
VS
Leeds

Quote: equilibrio in Premier, ma Magpies leggermente favoriti

Secondo i bookmaker, il Newcastle parte con i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria interna a 1.95, il pareggio a 3.50 e il successo della squadra ospite sempre a 3.50. Quote praticamente equivalenti per Bet365, che conferma il segno 1 a 1.95, la X sale a 3.80 e il blitz di Aston Villa arriva a 3.60.

Il pubblico di St. James’ Park sembra poter rappresentare l’ago della bilancia, ma i numeri della stagione suggeriscono margini per qualsiasi risultato.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
22
15
5
2
40 / 14
26
50
D
D
W
W
W
2
Manchester City
22
13
4
5
45 / 21
24
43
L
D
D
D
W
3
Aston Villa
22
13
4
5
33 / 25
8
43
L
D
W
L
W
4
Liverpool
22
10
6
6
33 / 29
4
36
D
D
D
D
W
5
Manchester United
22
9
8
5
38 / 32
6
35
W
D
D
D
W
6
Chelsea
22
9
7
6
36 / 24
12
34
W
L
D
D
L
7
Brentford
22
10
3
9
35 / 30
5
33
L
W
W
D
W
8
Newcastle
22
9
6
7
32 / 27
5
33
D
W
W
W
L
9
Sunderland
22
8
9
5
23 / 23
0
33
W
L
D
D
D
10
Everton
22
9
5
8
24 / 25
-1
32
W
D
L
W
D
11
Fulham
22
9
4
9
30 / 31
-1
31
L
W
D
D
W
12
Brighton
22
7
9
6
32 / 29
3
30
D
D
W
D
L
13
Crystal Palace
22
7
7
8
23 / 25
-2
28
L
D
L
D
L
14
Tottenham
22
7
6
9
31 / 29
2
27
L
L
D
D
W
15
Bournemouth
22
6
9
7
35 / 41
-6
27
D
W
L
D
L
16
Leeds
22
6
7
9
30 / 37
-7
25
W
L
D
D
D
17
Nottingham Forest
22
6
4
12
21 / 34
-13
22
D
W
L
L
L
18
West Ham
22
4
5
13
24 / 44
-20
17
W
L
L
D
L
19
Burnley
22
3
5
14
23 / 42
-19
14
D
D
L
L
D
20
Wolves
22
1
5
16
15 / 41
-26
8
D
D
W
D
L

I protagonisti in campo: numeri che raccontano il Newcastle e la spinta Villans

Se i Magpies possono ancora una volta contare sulle accelerazioni di Harvey Barnes e Anthony Gordon, è proprio l’asse delle ali inglesi a promettere scintille: Barnes, in stagione, ha raccolto 5 gol in 21 apparizioni (di cui soltanto 10 da titolare), sfruttando un’efficienza sotto porta significativa (15 tiri nello specchio sui 22 totali).

Spesso decisivo partendo dalla panchina (11 ingressi a gara in corso), il suo contributo offensivo resta fondamentale anche grazie ai 15 passaggi chiave distribuiti, pur ancora a caccia del primo assist stagionale.

Anthony Gordon, sempre più uomo chiave nel sistema di Howe, ha già superato quota 1000 minuti giocati nel torneo (17 presenze e 15 da titolare), regalando 2 reti e un assist, ma soprattutto risultando un rebus costante per le difese avversarie: ben 52 i dribbling tentati, 24 andati a buon fine, a testimonianza di una pericolosità che va oltre i numeri puri. Gordon è anche tra i migliori nei duelli (63 vinti su 137) e si prende responsabilità anche dal dischetto, con 2 rigori segnati su 2.

Il nuovo acquisto Yoane Wissa, impiegato spesso come arma dalla panchina (6 ingressi su 8 presenze), ha trovato 1 rete nei pochi minuti concessi (266'), pur non brillando nei duelli (solo 8 vinti su 28). Resta comunque una pedina dal valore aggiunto per le rotazioni offensive di casa Newcastle.

In casa Aston Villa, spicca il dinamismo e la qualità di Emiliano Buendía sulla trequarti, già a referto con 4 gol e 2 assist in 20 presenze. L’argentino, spesso schierato a partita in corso (10 subentri), va sottolineato anche per la sua intensità in fase di recupero, con 25 tackle e 18 passaggi chiave, ma soprattutto per i 65 duelli vinti su 157 combattuti. È uno degli uomini che Unai Emery considererà imprescindibili nelle transizioni tra le linee.

Jadon Sancho, 11 presenze ma soltanto 2 da titolare, cerca il primo acuto personale: finora nessun gol né assist, ma 6 passaggi chiave e 5 dribbling a segno, numeri che lasciano intendere la volontà di lasciare il segno in questa nuova esperienza a Birmingham.

Infine, occhi puntati su Ollie Watkins, sempre riferimento avanzato dei Villans: 7 gol e 1 assist, frutto di numeri precisi sotto porta (18 tiri nello specchio su 30 totali) e di capacità di duello (73 conquistati su 168). Watkins è giocatore che ama attaccare la profondità e offrire soluzioni utili anche nella costruzione bassa, confermandosi uno dei leader tecnici dell’Aston Villa.
© RIPRODUZIONE VIETATA