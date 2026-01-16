Al Parc des Princes torna la grande notte della Ligue 1: venerdì 16 gennaio alle 21:00, il Paris Saint Germain ospita il Lille nella diciottesima giornata di campionato. Da una parte i parigini campioni di Francia, dall’altra i Dogues, storici rivali capaci negli ultimi anni di regalare partite indimenticabili e qualche dispetto alla corazzata della capitale. Il perché della sfida sta tutto nell’orgoglio: il PSG vuole consolidare la vetta e rilanciare i suoi fuoriclasse, il Lille inseguire il sogno europeo puntando su esperienza e coraggio.

Le probabili formazioni di PSG-Lille

Sia Luis Enrique sia Paulo Fonseca scelgono il classico 4-2-3-1, giocandosi la gara con interpreti di qualità ed energia. Nei padroni di casa, tra i pali c’è Chevalier, con una difesa composta da Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes. In mezzo al campo spazio alla cerniera Vitinha-Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti le frecce sono Kvaratskhelia, Doue e Barcola, con Dembélé schierato dal primo minuto come punta centrale. Fuori Gonçalo Ramos, arma importante dalla panchina.

Il Lille risponde affidandosi all’esperienza di Giroud in avanti, supportato da Correia e Haraldsson. La mediana vedrà Bouaddi e Bentaleb dettare i ritmi, mentre Sahraoui si muoverà a ridosso della punta.

In difesa, davanti a Berke Ozer, spazio a Meunier, Ngoy, Mbemba e Perraud.

Quote: PSG favorito senza mezzi termini

I pronostici dei bookmaker non lasciano spazio a dubbi: la squadra di casa parte con i favori del pronostico. William Hill quota la vittoria del Paris Saint Germain a 1.30, il pareggio a 5.00 e il colpo esterno del Lille addirittura a 8.00. Ancora più alta la X su Bet365, che offre la possibilità di un pareggio a 5.75, mentre il successo Dogues rimane fermo a 8.00, la stessa quota proposta per la vittoria esterna.

Difficile immaginare un ribaltone: la squadra della capitale vanta infatti un coefficiente tecnico e psicologico superiore, tra le mura amiche, e i numeri delle agenzie ripropongono un leitmotiv consueto in Ligue 1 quando si gioca al Parc des Princes.

Le statistiche chiave: PSG, talento giovane e uomini decisivi. Lille si affida all’esperienza

Per il PSG, la lente d’ingrandimento si posa su Ousmane Dembélé: l’ex Barcellona, chiamato a far la differenza davanti, ha disputato 9 partite quest’anno in Ligue 1, di cui 4 da titolare.

In 404 minuti, Dembélé ha già messo a referto 3 gol e 2 assist, confermandosi arma letale a gara in corso, oltre a un buon contributo in fase di costruzione con 372 passaggi e 23 chiavi decisivi. Curioso il dato sui rigori: ne ha realizzati 2, ma ha anche fallito un’opportunità dal dischetto. La sua imprevedibilità si riflette anche nei dribbling, 8 riusciti su 16 tentati.

In mediana, Senny Mayulu recita il ruolo di prospetto interessante: 13 presenze, 2 gol e 2 assist suggeriscono capacità d’inserimento oltre alla fisicità ben presente nei 28 tackle vincenti su 104 duelli. La sua capacità di estrarre passaggi chiave (17 totali) potrebbe risultare decisiva nei momenti di stallo.

Dalla panchina può pesare Gonçalo Ramos: 17 presenze, 811 minuti giocati, 4 centri e 1 rigore realizzato.

Nonostante la concorrenza, Ramos rimane punto di riferimento per le sortite offensive, soprattutto quando la partita si incanala su binari fisici e il gioco aereo diventa determinante (28 tiri totali, 17 nello specchio).

In casa Lille, occhi puntati su Hakon Haraldsson: il centrocampista offensivo islandese, forte di 16 gare, si è già ritagliato un ruolo da protagonista con 5 gol e 1 assist. Efficienza tecnica simboleggiata da 561 passaggi e 29 chiavi, mentre nei duelli affrontati (120 totali) emerge tutto il dinamismo che Fonseca cerca sulla trequarti.

Ayyoub Bouaddi tiene la linea mediana: 15 gare, 1072 minuti e un buon contributo sia in fase di possesso (428 passaggi) sia in copertura (22 tackle, 10 intercetti).

Nonostante una disciplina da affinare (25 falli e 4 gialli), il giovane francese può dare solidità e rapidità alla costruzione Dogues.

Olivier Giroud, infine, resta la bandiera dell’attacco del Lille: in 15 presenze l’esperto centravanti ha segnato 4 reti e fornito 1 assist, con 10 tiri nello specchio sui 23 totali. La sua partecipazione nei duelli aerei e fisici (68 vinti su 134), assieme a ben 15 passaggi chiave, rimane fondamentale soprattutto nei momenti in cui la partita diventa una lotta di nervi in area di rigore.