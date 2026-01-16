Torna a splendere il fascino della Ligue 1 al Principato: venerdì 16 gennaio alle ore 19:00, lo Stade Louis II farà da teatro a Monaco-Lorient, gara valida per la 18ª giornata del campionato francese 2025/26. I biancorossi di casa cercano punti pesanti per la corsa europea, mentre il Lorient sbarca nel sud della Francia deciso a sovvertire le gerarchie e strappare almeno un punto in trasferta. Sfida dal sapore delicato anche per il debutto stagionale tra le mura amiche nel nuovo anno: entrambe le formazioni proveranno a dettare il ritmo nell'immediato ritorno dopo la lunga sosta invernale.

Le probabili formazioni: Balogun-Biereth tandem d’attacco per i monegaschi

Il tecnico del Monaco conferma il 4-3-1-2 che ha garantito solidità e imprevedibilità nella prima parte di stagione. Davanti al portiere Koehn, la difesa sarà composta da Ouattara e Caio Henrique sulle corsie, con Dier e Faes centrali. A centrocampo spazio al dinamismo di Golovin, Teze e Zakaria, mentre la fantasia è affidata alle giocate di Akliouche in posizione avanzata. In attacco, i riflettori sono tutti su Folarin Balogun e Mika Biereth, chiamati ad accendere la serata del Louis II con le loro accelerazioni.

Il Lorient risponde con un propositivo 3-4-3. Tra i pali Mvogo; la linea difensiva sarà affidata a Meite, Talbi e Igor Silva.

Sulle fasce agiranno Le Bris e Kouassi, a centrocampo Avom e Abergel formeranno la diga centrale. Davanti, tridente rapido con Sanusi e Bamba Dieng ai lati di Pablo Pagis, terminale offensivo a caccia di conferme dopo un avvio di stagione incoraggiante.

Quote: padroni di casa ampiamente favoriti contro il Lorient

I principali bookmaker non hanno dubbi: Monaco parte con i galloni del favorito per la sfida del 18° turno.

William Hill quota la vittoria interna a 1.62, il pareggio a 4.00 e il successo ospite a 4.60. Quote simili arrivano dalla lavagna di Bet365: il segno 1 è proposto a 1.65, l’X a 4.20 e il 2 a 4.75. Per gli scommettitori, il gap tra le due rose e il fattore campo dei biancorossi sono la chiave della valutazione, lasciando al Lorient il compito di ribaltare un pronostico che sembra scritto.

Occhi su Balogun, Pagis e Biereth: i numeri degli uomini chiave

Tra i protagonisti più attesi, Folarin Balogun si ritaglia il ruolo di uomo copertina per il Monaco: in 13 presenze di Ligue 1, il classe 2001 newyorkese ha messo insieme 4 gol e 2 assist in 848 minuti, con una percentuale realizzativa che fa ben sperare l’allenatore e il pubblico monegasco.

Oltre ai suoi 23 tiri complessivi (10 nello specchio), si segnalano 2 rigori conquistati e una discreta incisività nei dribbling (10 riusciti su 18 tentati). Un dado da tenere d’occhio è il suo coinvolgimento nel gioco di squadra, con 9 passaggi-chiave nell’arco delle uscite stagionali.

Mika Biereth si candida a partner offensivo perfetto: il giovane danese ha collezionato 2 reti in 16 presenze (11 dal primo minuto), con un minutaggio importante e 10 tiri totali. Ma è la sua partecipazione all’azione corale, sottolineata da ben 10 passaggi-chiave e una discreta tenuta nei duelli aerei (28 vinti su 93), a renderlo una pedina preziosa. Pur senza aver ancora trovato l’exploit realizzativo, resta un punto di riferimento per la manovra offensiva biancorossa.

In casa Lorient, Pablo Pagis è il faro, reduce da un rendimento da 5 gol in 14 gare con 10 da titolare e un minutaggio pieno, spesso lasciando il segno anche sul piano del gioco: ha infatti confezionato 12 passaggi-chiave e tentato 19 dribbling, di cui 8 andati a buon fine. Non disdegna la fase difensiva, con 10 tackle e 9 intercetti che certificano la sua dedizione anche quando la palla è lontana dalla porta avversaria.

Tra gli arancioneri da segnalare anche Bamba Dieng, presente in 15 partite con una rete e due assist; ha portato in dote la sua esplosività (6 tiri nello specchio) e una partecipazione importante in manovra con 6 passaggi-chiave e 4 dribbling riusciti su 6. Da tenere d’occhio anche la sua esperienza nel gestire l’aggressività – 3 cartellini gialli e un rigore fallito sono segnali di una stagione vissuta sempre al limite.