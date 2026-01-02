Il Campo de Futbol de Vallecas sarà il teatro dello scontro tra Rayo Vallecano e Getafe, previsto per venerdì 2 gennaio alle ore 21:00, nell'ambito della 18ª giornata della Liga 2025/26. Questo derby madrileno promette di infiammare la serata con due squadre alla ricerca di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Getafe

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez; Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia; Sergio Camello.



Getafe (5-3-2): David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Kiko, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Alex Sancris.

Quote di Rayo Vallecano-Getafe: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker puntano sul Rayo Vallecano come leggermente favorito per aggiudicarsi i tre punti: William Hill quota la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 2.80 e il successo esterno del Getafe a 3.90.

Quote simili da Bet365, con il Rayo a 2.15, il pareggio a 2.90 e il Getafe a 4.10. Questa fiducia deriva probabilmente dal vantaggio casalingo e dalla buona forma mostrata dai padroni di casa nelle ultime uscite.

Le statistiche dei giocatori chiave di Rayo Vallecano e Getafe

Isi Palazón: l'anima del centrocampo del Rayo Vallecano

Con 31 anni sulle spalle, Isi Palazón si conferma come uno dei motori del centrocampo del Rayo Vallecano.

La scorsa stagione Isi ha totalizzato 16 presenze, tutte tranne due da titolare, accumulando 1185 minuti sul campo con una valutazione media di 6.61. Ha segnato 1 gol e fornito 2 assist, mettendo a referto 21 tiri, di cui 8 verso lo specchio della porta. In più, i suoi 436 passaggi totali, con 17 chiavi, lo evidenziano come un perno nella creazione del gioco offensivo.

Adrian Liso: il giovane talento del Getafe

Soltanto 20 anni ma già una pedina fondamentale per il Getafe, Adrian Liso ha già collezionato 14 presenze stagionali, tutte dal primo minuto, sommandosi a 1116 minuti di gioco. Con una valutazione media di 6.59, Adrian ha mostrato lampi di talento con 3 reti realizzate finora. Le sue qualità vengono evidenziate da 12 tiri totali, di cui la metà nello specchio, e la sua capacità di sostenere i compagni con 179 passaggi completati e 2 chiavi. La sua presenza e incisività sono confermate anche dai 22 falli subiti.