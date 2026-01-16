Weston McKennie può lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista texano ha ritrovato spazio sotto la gestione Spalletti diventando un elemento fondamentale ma nonostante un ruolo importante, il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno e la possibilità di liberarsi a parametro zero. Sull'ex Schalke, c'è l'interesse dell'Atletico Madrid pronto ad un'offerta per gennaio.

L'Atletico monitora McKennie

19 presenze stagioni con due gol e tre assist per il classe 98 che per la sua enorme duttilità tattca è una pedina fondamentale per il 3-4-2-1 di Spalletti.

Esterno a tutta fascia, centrocampista ed all'occorrenza anche trequartista. McKennie sta offrendo prove di grande spessore tecnico e di personalità, ma potrebbe lasciare i colori bianconeri già a gennaio. L'Atletico sta monitorando la situazione rinnovo e potrebbe approfittare della situazione per intavolare una trattativa concreta con la Juventus.

Stando ad alcuni rumors, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro per convincere il club bianconero che senza rinnovo perderebbe il calciatore a parametro zero. Tutto gira attorno alla possibile offerta che la Juventus metterà sul tavolo per convincere il calciatore a continuare la sua esperienza in bianconero.

L'entourage del calciatore punta ad un aumento del contratto passando dai 2,5 milioni attuali ai 3-4 milioni di euro.

Interesse della Fiorentina per Rugani e Gatti

Il reparto difensivo potrebbe subire una rivoluzione in questa finestra di mercato. Sono in bilico le posizioni di diversi calciatori che hanno tanti estimatori in giro per l'Italia come Daniele Rugani e Federico Gatti che sarebbero finiti nel mirino della Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di un difensore d'esperienza e fisicità per rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione di Vanoli. Se per Rugani, la Juventus sarebbe disposta a prendere in considerazione offerte da circa 5-6 milioni, più complicata un'eventuale trattativa per Gatti.

Infatti, per il numero quattro il club bianconero prenderebbe in considerazione solo offerte da circa 30 milioni di euro, cifra al momento che la Fiorentina non ha intenzione di investire.

In caso di cessione di uno dei due centrali, la Vecchia Signora potrebbe ritornare sul mercato per puntellare la retroguardia. Resta in auge la candidatura di Senesi che potrebbe lasciare il Bournemouth già a gennaio; più difficile la pista che porta a Mario Gila che viene valutato 35-40 milioni di euro dalla Lazio e che resta nel mirino dell'Inter per il dopo Acerbi.