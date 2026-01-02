Tolosa e Lens si preparano alla sfida di venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, allo Stadium de Toulouse per la diciassettesima giornata della Ligue 1.

Il Tolosa dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-3, affidandosi a Guillaume Restes tra i pali e una linea difensiva a tre composta da McKenzie, Cresswell e Nicolaisen. Il centrocampo vedrà protagonisti Sidibe e Vossah sugli esterni, con Casseres Jr. e Doennum nel mezzo. In attacco, il talentuoso Santiago Hidalgo affiancherà Emersonn e Yann Gboho, punti di riferimento offensivi.

Il Lens, con il 3-4-2-1, risponderà con Robin Risser in porta, protetto dalla difesa a tre capitanata da Ganiou, Baidoo e Sarr.

In mediana, spazio ad Aguilar e Thomasson sulle ali, con i centrocampisti Bulatovic e Udol al centro. In attacco, il veloce Florian Thauvin supporterà la coppia offensiva Wesley Saïd e Odsonne Édouard.

Quote di Tolosa-Lens: equilibrio tra le due formazioni

Il confronto appare molto equilibrato secondo i bookmaker. William Hill quota la vittoria interna del Tolosa a 2.62, il pareggio a 3.10 e il successo ospite del Lens a 2.60.

Bet365 offre quote simili, con il successo casalingo del Tolosa a 2.62, il pareggio leggermente più alto a 3.30, e la vittoria del Lens anch'essa a 2.62.

Le statistiche dei giocatori chiave delle squadre

Emersonn, giovane attaccante del Tolosa, ha finora partecipato a 12 partite stagionali, siglando 3 reti e fornendo 2 assist.

Con 25 tiri totali e una valutazione media di 6.74, Emersonn rappresenta una pedina di spicco nell'attacco dei padroni di casa, contribuendo con la sua abilità in duelli (57 vinti su 144) e dribbling (7 successi su 19 tentativi).

Yann Gboho si conferma come uno dei trascinatori del Tolosa. Con 15 presenze, ha dimostrato di essere una forza nel reparto avanzato, realizzando 5 gol e 1 assist. Il suo elevato numero di passaggi chiave (29) e la valutazione media di 7.32 lo rendono un elemento cruciale nella transizione offensiva.

Sul fronte Lens, Odsonne Édouard si presenta con 7 gol e 2 assist in 13 apparizioni, posizionandosi come uno degli elementi più prolifici della squadra. Con una precisione nei tiri (15 su 17 tentativi) e una valutazione di 7.05, Édouard è una minaccia da non sottovalutare per la retroguardia tolosana.

Florian Thauvin, esperto attaccante del Lens, ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 16 partite, imponendosi anche grazie ai suoi 34 passaggi chiave. Con una valutazione media di 7.04, Thauvin dimostra di poter influenzare i momenti cruciali del match grazie alla sua visione e capacità tecnica.