Tolosa e Lens si preparano alla sfida di venerdì 2 gennaio, alle ore 20:45, allo Stadium de Toulouse per la diciassettesima giornata della Ligue 1.

Il Tolosa dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-3, affidandosi a Guillaume Restes tra i pali e una linea difensiva a tre composta da McKenzie, Cresswell e Nicolaisen. Il centrocampo vedrà protagonisti Sidibe e Vossah sugli esterni, con Casseres Jr. e Doennum nel mezzo. In attacco, il talentuoso Santiago Hidalgo affiancherà Emersonn e Yann Gboho, punti di riferimento offensivi.

Il Lens, con il 3-4-2-1, risponderà con Robin Risser in porta, protetto dalla difesa a tre capitanata da Ganiou, Baidoo e Sarr.

In mediana, spazio ad Aguilar e Thomasson sulle ali, con i centrocampisti Bulatovic e Udol al centro. In attacco, il veloce Florian Thauvin supporterà la coppia offensiva Wesley Saïd e Odsonne Édouard.

France Flag
Ligue 1
Giornata 17
02/01/2026 20:45
Tolosa
VS
Lens
03/01/2026 17:00
Monaco
VS
Lione
03/01/2026 19:00
Nizza
VS
Strasburgo
03/01/2026 21:05
Lille
VS
Rennes
04/01/2026 15:00
Marsiglia
VS
Nantes
04/01/2026 17:15
Lorient
VS
Metz
04/01/2026 17:15
Stade Brestois
VS
Auxerre
04/01/2026 17:15
Le Havre
VS
Angers
04/01/2026 20:45
Paris Saint Germain
VS
Paris FC

Quote di Tolosa-Lens: equilibrio tra le due formazioni

Il confronto appare molto equilibrato secondo i bookmaker. William Hill quota la vittoria interna del Tolosa a 2.62, il pareggio a 3.10 e il successo ospite del Lens a 2.60.

Bet365 offre quote simili, con il successo casalingo del Tolosa a 2.62, il pareggio leggermente più alto a 3.30, e la vittoria del Lens anch'essa a 2.62.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
16
12
1
3
28 / 13
15
37
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
16
11
3
2
35 / 14
21
36
W
W
L
W
W
3
Marsiglia
16
10
2
4
36 / 15
21
32
W
L
D
W
W
4
Lille
16
10
2
4
33 / 20
13
32
W
W
W
W
L
5
Lione
16
8
3
5
22 / 16
6
27
W
L
W
D
L
6
Rennes
16
7
6
3
27 / 24
3
27
W
L
W
W
W
7
Strasburgo
16
7
2
7
25 / 20
5
23
D
L
L
L
W
8
Tolosa
16
6
5
5
24 / 19
5
23
W
W
D
L
D
9
Monaco
16
7
2
7
26 / 27
-1
23
L
L
W
L
L
10
Angers
16
6
4
6
17 / 18
-1
22
W
W
L
W
W
11
Stade Brestois
16
5
4
7
21 / 27
-6
19
L
W
W
W
L
12
Lorient
16
4
6
6
19 / 28
-9
18
D
W
W
D
D
13
Nizza
16
5
2
9
19 / 29
-10
17
L
L
L
L
L
14
Paris FC
16
4
4
8
21 / 29
-8
16
L
D
D
L
L
15
Le Havre
16
3
6
7
13 / 22
-9
15
L
D
L
L
D
16
Auxerre
16
3
3
10
14 / 25
-11
12
L
W
D
D
L
17
Nantes
16
2
5
9
14 / 28
-14
11
L
L
L
D
D
18
Metz
16
3
2
11
17 / 37
-20
11
L
L
L
L
W

Le statistiche dei giocatori chiave delle squadre

Emersonn, giovane attaccante del Tolosa, ha finora partecipato a 12 partite stagionali, siglando 3 reti e fornendo 2 assist.

Con 25 tiri totali e una valutazione media di 6.74, Emersonn rappresenta una pedina di spicco nell'attacco dei padroni di casa, contribuendo con la sua abilità in duelli (57 vinti su 144) e dribbling (7 successi su 19 tentativi).

Yann Gboho si conferma come uno dei trascinatori del Tolosa. Con 15 presenze, ha dimostrato di essere una forza nel reparto avanzato, realizzando 5 gol e 1 assist. Il suo elevato numero di passaggi chiave (29) e la valutazione media di 7.32 lo rendono un elemento cruciale nella transizione offensiva.

Sul fronte Lens, Odsonne Édouard si presenta con 7 gol e 2 assist in 13 apparizioni, posizionandosi come uno degli elementi più prolifici della squadra. Con una precisione nei tiri (15 su 17 tentativi) e una valutazione di 7.05, Édouard è una minaccia da non sottovalutare per la retroguardia tolosana.

Florian Thauvin, esperto attaccante del Lens, ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 16 partite, imponendosi anche grazie ai suoi 34 passaggi chiave. Con una valutazione media di 7.04, Thauvin dimostra di poter influenzare i momenti cruciali del match grazie alla sua visione e capacità tecnica.
