La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L’operazione si concretizza con un prestito con diritto di riscatto, inserito nell’ambito dello scambio che ha portato Tommaso Baldanzi in Liguria.

Il profilo del giocatore

Venturino, esterno offensivo di piede destro, è un prodotto del settore giovanile del Genoa, dove ha svolto l’intera trafila dai sette anni fino al debutto in prima squadra. Ha esordito in gare ufficiali il 17 gennaio 2025 all’Olimpico contro la Roma, mentre i suoi primi gol in Serie A sono arrivati il 24 maggio nella trasferta contro il Bologna al Dall’Ara.

Nella stagione in corso, 2025‑26, ha collezionato cinque presenze e un assist. Con la maglia giallorossa ha scelto il numero venti.

Il contesto dell’operazione

L’arrivo di Venturino nella Capitale è strettamente legato alla partenza di Baldanzi verso il Genoa. L’operazione è stata definita come uno scambio tra giovani profili su cui entrambe le società intendono investire guardando al futuro.

Dettagli dell’accordo

L’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. L’operazione è stata accelerata dalla presenza dell’agente Giuseppe Riso, che cura gli interessi di entrambi i calciatori, e ha sbloccato il trasferimento di Baldanzi a Genova.