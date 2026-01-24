All’Europa-Park Stadion di Freiburg va in scena un confronto di grande interesse valido per la diciannovesima giornata della Bundesliga 2025/26: Friburgo e Colonia si sfidano domenica 25 gennaio alle 17:30. Si cercano punti pesanti nella pancia della classifica e lo scontro mette di fronte due filosofie differenti, con i padroni di casa che vogliono far leva sulla qualità dei propri uomini chiave e i renani pronti a giocare a viso aperto per sovvertire i pronostici.

Le probabili formazioni di Friburgo-Colonia: Grifo guida la manovra, El Mala conferma

Le formazioni annunciate regalano spunti intriganti: il Friburgo si dispone con il 4-2-3-1 e punta come sempre su Vincenzo Grifo in posizione di trequartista esterno, affiancato da Hoeler e Matanovic, con Eggestein a far filtro in mediana e Ginter leader della retroguardia. Davanti al portiere Atubolu completano la linea difensiva Kuebler, Ogbus e Makengo, mentre Treu spinge sulla fascia.



Il Colonia risponde con un coraggioso 3-4-2-1: Schwaebe tra i pali, difesa a tre composta da Sebulonsen, Simpson-Pusey e Ozkacar, centrocampo folto con Kaminski, Johannesson, Martel e Castro-Montes. La brillantezza offensiva arriva dalla recente rivelazione Said El Mala, supportato da Maina e dal terminale Bültner.

Quote: Friburgo con i galloni del favorito

I bookmaker sono compatti nel concedere maggiore credito ai padroni di casa. William Hill quota il successo interno a 1.91, il pareggio a 3.50 e il colpo esterno del Colonia a 3.80. Stesse gerarchie anche per Bet365, che offre la vittoria del Friburgo a 1.90, X a 3.75 e 2 ancora a 3.80.

Il fattore campo e la maggiore profondità tecnica dei bianconeri pesano nel giudizio pre-match, ma la Bundesliga ha già dimostrato in stagione che i pronostici possono facilmente essere ribaltati sul campo.

Focus statistiche: Grifo riferimento, El Mala e la crescita a Colonia

Nel mosaico tattico del Friburgo, Vincenzo Grifo resta il faro creativo: l’esterno classe 1993 ha disputato 18 partite incrementando la pericolosità offensiva con 6 reti – 4 delle quali dal dischetto – e 1 assist, completando 454 passaggi con 27 chiavi e una percentuale di successo nell’1 contro 1 davvero notevole (8 dribbling riusciti su 9 tentati).

L’impatto sulla partita si riflette anche nella valutazione media stagionale di 7.09, un dato che conferma la leadership tecnica del talento italo-tedesco.



Accanto a lui, Igor Matanović si è rivelato particolarmente incisivo da subentrato: l’attaccante croato, infatti, ha trovato la via del gol in 4 occasioni sulle 15 presenze stagionali (di cui appena una da titolare), risultando sempre pungente (13 conclusioni, di cui 8 nello specchio) e freddo dagli undici metri, con un rigore realizzato. La sua fisicità (194 cm) garantisce profondità e duelli sulle palle alte: 40 vinti su 89 totali collezionati nella stagione.



Altro protagonista silenzioso ma prezioso per gli equilibri difensivi è Philipp Treu, abile nel gioco di posizione (396 passaggi completati e 11 chiavi), con una propensione offensiva testimoniata da una rete e un assist raccolti nelle 15 apparizioni.

Il Colonia si affida all’esplosività di Said El Mala, autentica rivelazione a centrocampo: il diciannovenne ha capitalizzato i minuti giocati con 7 reti e 2 assist (34 tiri, metà dei quali nello specchio), eccellendo per dribbling tentati (61 totali, 24 riusciti). La sua energia si riflette nei 137 duelli collezionati (61 vinti), segno di una crescita costante sia in interdizione che in strappi offensivi.

Nel reparto avanzato, Marius Bültner ha dimostrato affidabilità dal punto di vista della produzione offensiva, con 3 gol e 3 assist in 16 presenze (24 tiri, 10 nello specchio), oltre a un buon lavoro di raccordo mostrato dai 13 passaggi-chiave su 217 totali. Linton Maina si muove dietro le punte garantendo qualità e sostegno (4 chiavi su 140 passaggi, 5 dribbling riusciti su 8), ma il suo impatto resta da consolidare in termini di partecipazione alla manovra-gol.