Sassuolo e Parma si preparano a sfidarsi il 3 gennaio alle 15:00 al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, nella cornice della diciottesima giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre emiliane approcciano questo incontro con obiettivi differenti: il Sassuolo cerca di consolidare una posizione tranquilla in classifica, mentre il Parma è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma

Per il Sassuolo, l'allenatore Fabio Grosso opterà per un modulo 4-3-3, con Muric tra i pali e un quartetto difensivo formato da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig.

A centrocampo, Thorstvedt, Matic e Koné. In attacco, il tridente vedrà Pinamonti come perno centrale, supportato da Volpato e Laurienté, quest'ultimo in ballottaggio con Fadera.

Il Parma, guidato da Cuesta, sceglierà un assetto 3-5-2: Corvi in porta, protetto da una difesa a tre composta da Delprato, Circati e Valenti. A centrocampo Britschgi, Bernabé, e Keita faranno da cerniera, con Sorensen largo a destra e Valeri a sinistra. In avanti, la coppia Ondrejka e Pellegrino cercherà di scardinare la difesa neroverde.

Italy Flag
Serie A
Giornata 18
02/01/2026 20:45
Cagliari
VS
Milan
03/01/2026 12:30
Como
VS
Udinese
03/01/2026 15:00
Sassuolo
VS
Parma
03/01/2026 15:00
Genoa
VS
Pisa
03/01/2026 18:00
Juventus
VS
Lecce
03/01/2026 20:45
Atalanta
VS
Roma
04/01/2026 12:30
Lazio
VS
Napoli
04/01/2026 15:00
Fiorentina
VS
Cremonese
04/01/2026 18:00
Verona
VS
Torino
04/01/2026 20:45
Inter
VS
Bologna

Quote di Sassuolo-Parma: neroverdi favoriti dai bookmaker

I bookmaker vedono i padroni di casa come favoriti.

William Hill quota la vittoria del Sassuolo a 1.91, il pareggio a 3.20 e il successo del Parma a 4.00. Bet365 offre quote simili con il Sassuolo a 1.91, il pari a 3.30 e la vittoria ospite addirittura più alta a 4.33. Queste quote rispecchiano le differenti ambizioni delle due squadre alla vigilia del match.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
16
12
0
4
35 / 14
21
36
W
W
W
W
L
2
Milan
16
10
5
1
27 / 13
14
35
W
D
W
W
W
3
Napoli
16
11
1
4
24 / 13
11
34
W
L
W
W
W
4
Roma
17
11
0
6
20 / 11
9
33
W
L
W
L
L
5
Juventus
17
9
5
3
23 / 15
8
32
W
W
W
L
W
6
Como
16
7
6
3
22 / 12
10
27
W
L
L
W
W
7
Bologna
16
7
5
4
24 / 14
10
26
D
L
D
L
W
8
Lazio
17
6
6
5
18 / 12
6
24
D
D
W
D
L
9
Sassuolo
17
6
4
7
22 / 21
1
22
D
L
D
W
L
10
Atalanta
17
5
7
5
20 / 19
1
22
L
W
W
L
W
11
Udinese
17
6
4
7
18 / 28
-10
22
D
L
W
L
W
12
Cremonese
17
5
6
6
18 / 20
-2
21
L
D
L
W
W
13
Torino
17
5
5
7
17 / 28
-11
20
L
W
W
L
L
14
Cagliari
17
4
6
7
19 / 24
-5
18
W
D
L
W
L
15
Parma
16
4
5
7
11 / 18
-7
17
W
L
W
L
W
16
Lecce
16
4
4
8
11 / 22
-11
16
L
W
L
W
L
17
Genoa
17
3
5
9
17 / 27
-10
14
L
L
L
W
W
18
Verona
16
2
6
8
13 / 25
-12
12
L
W
W
L
L
19
Pisa
17
1
8
8
12 / 24
-12
11
L
D
L
L
L
20
Fiorentina
17
1
6
10
17 / 28
-11
9
L
W
L
L
L

Le prestazioni dei giocatori chiave

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, è stato una delle sorprese più luminose della stagione.

Impiegato in tutte e 15 le occasioni disponibili, il canadese ha accumulato una media voto di 7.04. Koné ha segnato 3 gol e la sua presenza dinamica nel centrocampo è essenziale, come dimostrano i 418 passaggi completati e gli 11 tackle.

Armand Laurienté, attaccante dei neroverdi, è pronto a mettere in mostra il suo talento. Con 3 reti e 3 assist in 17 presenze, Laurienté ha mostrato potenziale, seppur con qualche difficoltà nella finalizzazione, evidenziata dai 20 tiri totali di cui solo 9 nello specchio.

Andrea Pinamonti sarà fondamentale per il Sassuolo in attacco. L’attaccante classe '99 ha una media di 6.63 su 16 apparizioni, segnando 4 gol con 2 assist. Il suo rendimento complessivo e i 32 tiri tentati, in gran parte nello specchio, indicano un finalizzatore che cerca di ritrovare pieno ritmo e continuità.

Dal versante gialloblù, Adrián Bernabé si distingue a centrocampo. Con 2 gol e 586 passaggi realizzati, il suo rating di 7.03 in 16 partite testimonia l’importanza della sua visione di gioco.

Mateo Pellegrino, invece, rappresenta una minaccia in area di rigore con 4 gol e 1 assist in 16 apparizioni. Il gigante spagnolo di origini argentine ha un'ottima capacità nel gioco aereo e nelle situazioni di corpo a corpo, dimostrando con i 118 duelli vinti su 275.
