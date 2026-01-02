Sassuolo e Parma si preparano a sfidarsi il 3 gennaio alle 15:00 al MAPEI Stadium - Città del Tricolore, nella cornice della diciottesima giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre emiliane approcciano questo incontro con obiettivi differenti: il Sassuolo cerca di consolidare una posizione tranquilla in classifica, mentre il Parma è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma

Per il Sassuolo, l'allenatore Fabio Grosso opterà per un modulo 4-3-3, con Muric tra i pali e un quartetto difensivo formato da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig.

A centrocampo, Thorstvedt, Matic e Koné. In attacco, il tridente vedrà Pinamonti come perno centrale, supportato da Volpato e Laurienté, quest'ultimo in ballottaggio con Fadera.

Il Parma, guidato da Cuesta, sceglierà un assetto 3-5-2: Corvi in porta, protetto da una difesa a tre composta da Delprato, Circati e Valenti. A centrocampo Britschgi, Bernabé, e Keita faranno da cerniera, con Sorensen largo a destra e Valeri a sinistra. In avanti, la coppia Ondrejka e Pellegrino cercherà di scardinare la difesa neroverde.

Quote di Sassuolo-Parma: neroverdi favoriti dai bookmaker

I bookmaker vedono i padroni di casa come favoriti.

William Hill quota la vittoria del Sassuolo a 1.91, il pareggio a 3.20 e il successo del Parma a 4.00. Bet365 offre quote simili con il Sassuolo a 1.91, il pari a 3.30 e la vittoria ospite addirittura più alta a 4.33. Queste quote rispecchiano le differenti ambizioni delle due squadre alla vigilia del match.

Le prestazioni dei giocatori chiave

Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, è stato una delle sorprese più luminose della stagione.

Impiegato in tutte e 15 le occasioni disponibili, il canadese ha accumulato una media voto di 7.04. Koné ha segnato 3 gol e la sua presenza dinamica nel centrocampo è essenziale, come dimostrano i 418 passaggi completati e gli 11 tackle.

Armand Laurienté, attaccante dei neroverdi, è pronto a mettere in mostra il suo talento. Con 3 reti e 3 assist in 17 presenze, Laurienté ha mostrato potenziale, seppur con qualche difficoltà nella finalizzazione, evidenziata dai 20 tiri totali di cui solo 9 nello specchio.

Andrea Pinamonti sarà fondamentale per il Sassuolo in attacco. L’attaccante classe '99 ha una media di 6.63 su 16 apparizioni, segnando 4 gol con 2 assist. Il suo rendimento complessivo e i 32 tiri tentati, in gran parte nello specchio, indicano un finalizzatore che cerca di ritrovare pieno ritmo e continuità.

Dal versante gialloblù, Adrián Bernabé si distingue a centrocampo. Con 2 gol e 586 passaggi realizzati, il suo rating di 7.03 in 16 partite testimonia l’importanza della sua visione di gioco.

Mateo Pellegrino, invece, rappresenta una minaccia in area di rigore con 4 gol e 1 assist in 16 apparizioni. Il gigante spagnolo di origini argentine ha un'ottima capacità nel gioco aereo e nelle situazioni di corpo a corpo, dimostrando con i 118 duelli vinti su 275.