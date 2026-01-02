Venerdì 3 gennaio, alle ore 12:30, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como ospiterà il match tra il Como e l'Udinese, valido per la diciottesima giornata della Serie A 2025/26. Una sfida tra una compagine locale desiderosa di mantenere il passo in campionato e una squadra friulana pronta a strappare punti importanti per uscire dalla seconda metà di classifica.

Le probabili formazioni di Como-Udinese

Il Como, guidato in panchina dal rientrante Fabregas, si schiererà con un modulo 4-2-3-1, confermando Douvikas come terminale offensivo. In campo avremo Butez tra i pali, difesa composta da Smolcic, Kempf, Ramon e Moreno.

A centrocampo, coppia mediana formata da Perrone e Da Cunha. Sulla trequarti agiranno Vojvoda, Paz e Rodriguez.



L'Udinese, sotto la guida di Runjaic, opta per un 3-5-2. Okoye torna tra i pali dopo aver scontato la squalifica. Difesa con Kristensen, Kabasele e Solet. A centrocampo lungo gli esterni ci saranno Zanoli e il rientrante Kamara. In mezzo spazio a Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Il duo d'attacco sarà composto da Zaniolo e Davis.

Quote di Como-Udinese: i lariani favoriti

I bookmaker vedono il Como favorito in casa: William Hill quota la vittoria del Como a 1.70, il pareggio a 3.50 e la vittoria dell'Udinese a 4.80.

Simili le proposte di Bet365, che offrono il successo casalingo a 1.73, il pareggio a 3.80 e il colpaccio friulano a 4.75. I lariani puntano sul fattore campo e sulla solidità mostrata nelle ultime prestazioni casalinghe.

Le statistiche dei giocatori chiave: focus su Douvikas, Paz, Zaniolo e Davis

Anastasios Douvikas è un attaccante greco, 26enne, che si è saputo conquistare il posto da titolare grazie alle sue prestazioni convincenti.

Pur avendo giocato solamente 762 minuti in 16 partite, Douvikas è riuscito a segnare 4 reti. Sarà uno dei punti focali dell'attacco comasco.

Nicolás Paz, centrocampista argentino di 21 anni, è una delle rivelazioni di questa stagione per il Como. Con una valutazione media di 7.52 in 16 apparizioni, ha già realizzato 6 gol e altrettanti assist, segnalando una continuità sorprendente per la giovane età.

Per l'Udinese, Nicolò Zaniolo continua a essere un riferimento fondamentale nel reparto offensivo. In 15 apparizioni, il talentuoso centrocampista ha realizzato 4 gol e 1 assist, dimostrandosi un elemento importante per la creazione del gioco e l’offensiva friulana.

Keinan Davis, attaccante inglese di 27 anni, ha segnato 5 reti in 16 partite. Con la sua presenza fisica e capacità di protezione della palla, Davis sarà una pedina chiave degli schemi d'attacco dell'Udinese.
