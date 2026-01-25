Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X in merito alla sessione di mercato invernale finora portata avanti dalla Juventus senza acquisti, puntando il dito sull'amministratore delegato bianconero Damien Comolli: "Non ho voluto giudicare il mercato estivo perché volevo aspettare quello invernale, avendo cambiato la dirigenza a giugno. Ad oggi però Comolli delusione perché non si può non rinforzare una squadra piena di buchi in tanti ruoli. Spero vivamente di essere smentito ma attualmente è così".

Mecca: 'Se dovesse improvvisamente saltare En-Nesyri non perderei il sonno'

Mecca ha poi detto la sua sulle difficoltà nate nelle ultime ore per la trattativa fra Juventus ed En-Nesyri: " Capisco che alla Juve stiamo vivendo anni molto deludenti, però non perderei il sonno dovesse saltare improvvisamente la trattativa per un giocatore del livello di En-Nesyri. Siamo pur sempre la Juve. Poi che i dirigenti sul mercato negli ultimi tempi stiano facendo disastri è un altro tema e andrebbe approfondito seriamente. Anche perché se vuoi fare mercato senza spendere soldi, devi essere un fenomeno della trattativa".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca, specie quelle su Comolli, hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "Però, si è sempre detto che non bisogna comprare giusto per comprare.

Quindi se ora non ci sono le opportunità, meglio non prendere nessuno piuttosto che trovarsi con un giocatore che non serve (vedi Alcaraz) o che l'allenatore non sa cosa farci" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Difficile fare mercato oggi alla Juve: situazione economica che impone dei paletti, o punti sulle occasioni (come fanno ora) o lavori sullo scouting prendendo giovani talenti semisconosciuti e a poco con tutti i rischi del caso (ambientamento, resistenza a pressione, testa ecc)".

Infine un terzo utente sottolinea: "Dai Edo ma a gennaio non ti rinforzi, puoi coprire qualche buco. Per me l’unica cosa urgentissima era un terzino destro da scambiare con Joao Mario. Poi vogliono l’attaccante ma già ne hai 3… A centrocampo non trovi niente di forte a gennaio che sposti equilibri"