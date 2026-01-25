Roma e Milan si ritrovano questa sera all’Olimpico in una delle partite chiave della 22ª giornata di Serie A, due squadre separate da pochi punti in classifica con obiettivi ambiziosi e costruite per competere fino alla fine per un posto in Champions League. Il Milan reduce dalla vittoria a Lecce è ancora secondo con 46 punti e imbattuto da 20 partite in campionato, abile a trovare continuità nonostante qualche difficoltà recente, mentre la Roma di Gasperini è a ridosso con poco meno di quei valori e ha una delle difese più solide del torneo, avendo concesso finora pochissimi gol grazie all’equilibrio tattico e alla solidità dei suoi interpreti.

La classifica parla di un duello serrato: i rossoneri guardano con ambizione alla vetta ma sanno che ogni passo falso può riaprire le speranze di chi segue, e la Roma davanti al proprio pubblico vuole consolidare il piazzamento europeo e approfittare di un periodo di forma che li vede spesso protagonisti nell’Olimpico affollato. La sfida mette di fronte Gasperini e Allegri, due allenatori ‘figli’ del compianto maestro Giovanni Galeone. Tatticamente la sfida tra Roma e Milan è un test tra due idee ben definite: la Roma cerca di creare densità e verticalizzazione con i due trequartisti che si muovono tra le linee, supportando l’unica punta e costringendo il centrocampo avversario a uscire per recuperare palla, mentre il Milan predilige un gioco che alterna gestione dei ritmi e scatti improvvisi degli esterni, mirando a sfruttare i break in campo aperto e la qualità dei piedi di Modrić e Rabiot per costruire le azioni.

Il mister giallorosso Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di diversi uomini chiave: Rensch, out per una contusione al ginocchio, non figura tra i convocati ed è l’ultimo in ordine di tempo degli indisponibili. Dovbyk, El Shaarawy, Angeliño e Hermoso sono indisponibili; la lista degli assenti costringe così l’allenatore a reinterpretare alcune posizioni, con la possibile inclusione di Cristante in ruolo avanzato per sostenere Dybala e Malen in fase offensiva, mentre Venturino è chiamato alla prima convocazione stagionale dopo il recente arrivo in giallorosso. Nella Roma dovrebbe esserci Svilar in porta, con Mancini, Ndicka e Ghilardi davanti, e un centrocampo a quattro con Celik, Koné, Cristante e Wesley, mentre il reparto offensivo vedrà Dybala e Malen a supporto della manovra.

Il Milan di Allegri risponde con un modulo che tende alla concretezza e all’equilibrio: tra i pali spazio a Maignan, difesa a tre con Tomori, Gabbia e De Winter, da valutare la situazione di Pavlović, che comunque dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo la linea composta da Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot e Bartesaghi garantisce ampiezza e dinamismo, con Ricci in ballottaggio con Fofana e Loftus-Cheek. In attacco Nkunku è favorito rispetto a Pulisic per far coppia con Leão, costituendo un tandem rapido e imprevedibile, capace di punire gli avversari negli spazi e di creare superiorità nelle fasi di transizione.

La direzione di gara è affidata al signor Andrea Colombo della sezione CAN di Como, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi.

Il quarto ufficiale sarà Zufferli, mentre al VAR opererà Di Bello, con Abisso AVAR.

Roma: la lista dei giocatori convocati da Gasperini per la sfida dell'Olimpico contro il Milan

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz

Milan: la squadrea che ha raggiunto la capitale per la partita contro la Roma

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Estupinan, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers

Attaccanti: Fullkrug, Leao, Nkunku, Pulisic