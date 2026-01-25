Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, la Juventus continua a muoversi alla ricerca di rinforzi mirati per completare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il club bianconero avrebbe individuato nel giovane terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez uno dei profili ideali per rafforzare la fascia nella seconda parte della stagione.

Prima offerta respinta: il Siviglia chiede una cessione immediata

La Juventus avrebbe già mosso i primi passi concreti presentando al Siviglia una proposta basata su un prestito fino all’estate con diritto di riscatto.

Una formula che avrebbe consentito ai bianconeri di rinviare l’investimento più importante alla prossima stagione, testando nel frattempo l’adattamento del classe 2003 al calcio italiano. Il club andaluso, però, avrebbe respinto la proposta: la necessità del Siviglia sarebbe quella di una cessione diretta già nel mercato di gennaio, così da poter reinvestire subito il ricavato per rinforzare una rosa in difficoltà. Nei prossimi giorni si capirà se la Juventus deciderà di tornare alla carica con un’offerta più in linea con le richieste degli spagnoli oppure se valuterà soluzioni alternative, consapevole che il tempo a disposizione è sempre meno.

Norton-Cuffy resta sullo sfondo: nodo valutazione

Parallelamente, per il ruolo di terzino destro resta sempre viva la pista che porta a Brooke Norton-Cuffy, forte fluidificante inglese attualmente in forza al Genoa. Il profilo del laterale rossoblù continua a piacere per la sua spinta offensiva e la capacità di coprire tutta la fascia, caratteristiche ideali per il gioco della Juventus di Luciano Spalletti. Anche in questo caso, però, l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla valutazione economica: la società ligure non sarebbe disposta a scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro, cifra considerata elevata dal club bianconero per un’operazione di gennaio.

Il mercato della Juventus, dunque, resta in evoluzione ma il tempo è sempre meno. Juanlu Sanchez rappresenterebbe un’opportunità interessante ma legata alle condizioni imposte dal Siviglia, mentre Norton-Cuffy rimarrebbe un’alternativa affascinante ma decisamente costosa.