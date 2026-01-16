Il girone di ritorno della Bundesliga 2025/26 si apre con un appuntamento che profuma di spartiacque stagionale: venerdì 16 gennaio alle ore 20:30, il Weserstadion di Brema accoglie la sfida tra Werder Brema e Eintracht Francoforte, con i padroni di casa chiamati a risalire la china e le Aquile in cerca di continuità dopo un girone d’andata tra luci e ombre. Due squadre bisognose di punti pesanti, pronte a darsi battaglia nell’atmosfera storicamente calda dell'impianto anseatico.

Le probabili formazioni: Werder con il tridente, Aquile su Uzun a supporto

Il Werder Brema, in cerca di certezze nella trasferta casalinga, dovrebbe schierarsi con il modulo 3-4-3, volto a sfruttare al massimo la velocità dei suoi esterni e la duttilità offensiva di Marco Grüll. Nell’undici titolare, davanti a Mio Backhaus toccherà a una difesa a tre guidata da Marco Friedl, affiancato da Coulibaly e Pieper, mentre sulle fasce agiranno Sugawara e Schmidt. In mezzo al campo spazio a Lynen e Stage, con Schmid e Njinmah a completare il tridente insieme a Grüll, riferimento offensivo della squadra.

L’Eintracht Francoforte dovrebbe disporsi con il consueto 3-4-2-1: in porta Kaua, davanti a lui Collins, Koch e Theate a comporre il muro difensivo.

Sugli esterni spazio a Kristensen e Brown, mentre al centro della mediana si muoveranno Hoejlund e Larsson. A supporto dell’unica punta Ansgar Knauff, due trequartisti elettrici: Can Uzun e Ritsu Doan, entrambi frequentatori abituali della zona gol nelle ultime settimane.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 18
16/01/2026 20:30
Werder Brema
VS
Eintracht Francoforte
17/01/2026 15:30
Wolfsburg
VS
Heidenheim
17/01/2026 15:30
Borussia Dortmund
VS
St. Pauli
17/01/2026 15:30
Hoffenheim
VS
Bayer Leverkusen
17/01/2026 15:30
Amburgo
VS
Borussia Mönchengladbach
17/01/2026 15:30
Colonia
VS
Mainz
17/01/2026 18:30
Lipsia
VS
Bayern Monaco
18/01/2026 15:30
Stoccarda
VS
Union Berlino
18/01/2026 17:30
Augsburg
VS
Friburgo

Quote e favorite: equilibrio assoluto secondo i bookmaker

La lavagna dei bookmaker fotografa perfettamente lo stato d’equilibrio che contraddistingue questa sfida di metà classifica.

William Hill quota il successo interno del Werder a 2.50, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno dell’Eintracht sempre a 2.50, a conferma di una partita senza un vero padrone annunciato. Anche gli altri operatori si tengono prudenti: Bet365 propone il segno 1 a 2.70, l’X a 3.50 e il 2 a 2.55. Una parità di forze che lascia presagire una gara aperta e ricca di episodi, decisa probabilmente dalla giocata di qualche singolo ispirato.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
17
15
2
0
66 / 13
53
47
W
W
W
D
W
2
Borussia Dortmund
17
10
6
1
32 / 15
17
36
W
D
W
D
W
3
Lipsia
16
10
2
4
32 / 19
13
32
W
L
L
W
D
4
Stoccarda
17
10
2
5
32 / 25
7
32
W
W
D
W
L
5
Hoffenheim
16
9
3
4
34 / 21
13
30
W
D
W
L
W
6
Bayer Leverkusen
16
9
2
5
34 / 24
10
29
L
W
W
L
L
7
Eintracht Francoforte
17
7
5
5
35 / 36
-1
26
L
D
D
W
L
8
Friburgo
17
6
5
6
27 / 29
-2
23
L
W
W
D
L
9
Union Berlino
17
6
5
6
23 / 26
-3
23
D
D
W
W
L
10
Borussia Mönchengladbach
17
5
4
8
23 / 29
-6
19
L
W
L
L
W
11
Wolfsburg
17
5
3
9
26 / 37
-11
18
W
L
L
W
W
12
Colonia
17
4
5
8
25 / 29
-4
17
L
D
L
L
D
13
Werder Brema
16
4
5
7
18 / 31
-13
17
L
D
L
L
D
14
Amburgo
16
4
4
8
17 / 27
-10
16
L
D
L
W
W
15
Augsburg
17
4
3
10
18 / 33
-15
15
D
L
D
L
W
16
Mainz
17
2
6
9
17 / 29
-12
12
W
D
D
D
L
17
St. Pauli
16
3
3
10
14 / 28
-14
12
L
D
W
D
L
18
Heidenheim
17
3
3
11
16 / 38
-22
12
L
D
L
L
W

Giocatori chiave: la costanza di Grüll, gli strappi di Uzun e Doan

Tra i padroni di casa, i riflettori sono tutti per Marco Grüll.

L’austriaco ha preso parte a tutte le 16 sfide ufficiali di questa stagione, di cui 13 da titolare, totalizzando 1122 minuti e realizzando 2 reti e 1 assist, a cui aggiunge una media prestazionale di 6.94. Nonostante un bottino di gol non straripante, il contributo di Grüll si misura soprattutto nella partecipazione al gioco (329 passaggi e 18 chiavi) e nella sua capacità di duellare – già 127 i contrasti affrontati, con un bilancio equilibrato di 62 vinti. Il suo dinamismo è testimoniato anche dai 14 dribbling riusciti su 25 tentativi e una buona dose di generosità nei ripiegamenti difensivi (26 tackle e 10 intercetti).

In crescita anche Justin Njinmah, classe 2000 che in 15 apparizioni – 9 da titolare – ha già messo insieme 3 centri in 747 minuti, nonostante parta spesso dalla panchina.

Il suo apporto arriva anche tramite i 10 dribbling riusciti sui 25 tentati e una presenza costante nei duelli offensivi e difensivi (34 vinti su 68 affrontati).

Pochi minuti fin qui ma cifra interessante anche per Isaac Schmidt, che in 314 minuti suddivisi in 9 presenze è andato subito a segno e vanta una discreta propensione all’iniziativa con 5 chiavi di passaggio e 4 dribbling riusciti.

L’Eintracht si affida soprattutto alla vena di Can Uzun, classe 2005, uno tra i migliori della rosa per media voto (7.29) grazie a 6 reti e 3 assist in 12 presenze, con 721 minuti all’attivo. Il giovane turco si è fatto apprezzare per freddo cinismo sotto porta (10 tiri nello specchio su 18 totali, già un rigore trasformato) e per la capacità di far salire la squadra: non a caso già 12 i passaggi chiave prodotti dal suo sinistro, insieme a 16 falli subiti che lo rendono spesso il giocatore più temuto e controllato dagli avversari.

Sulla trequarti agirà anche Ritsu Doan, giapponese ormai diventato perno dell'attacco delle Aquile: con 4 gol e 5 assist in 17 match, Doan si distingue per la capacità di tenere alta la pressione offensiva, tanto da essere già a quota 527 passaggi completati e 22 chiavi, con un robusto apporto in fase di recupero (29 tackle e 11 intercetti a referto). Ansgar Knauff, invece, in 16 presenze (10 da titolare) ha messo a referto 2 gol e 1 assist in 906 minuti oltre a 16 passaggi chiave ricavati soprattutto da movimenti senza palla e inserimenti rapidi nei sedici metri avversari.
© RIPRODUZIONE VIETATA