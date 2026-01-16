Alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, sabato 17 gennaio alle 15:30, i padroni di casa del Wolfsburg ospitano l’Heidenheim per la 18ª giornata di Bundesliga. Un appuntamento cruciale che vede i verdi di casa, desiderosi di rilanciarsi e confermare i pronostici, affrontare una Heidenheim che sognano l’impresa esterna.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Heidenheim

Entrambe le squadre optano per moduli ben riconoscibili. Il Wolfsburg si affida al 4-2-3-1, confermando tra i pali Kamil Grabara, protetto dal quartetto Kumbedi-Jenz-Koulierakis-Zehnter. A centrocampo, la diga formata da Gerhardt e Arnold dovrebbe lasciare libertà d’inventiva a Christian Eriksen, in una linea offensiva completata da Majer e Wimmer alle spalle del giovane Pejcinovic, che guiderà l’attacco.

L’Heidenheim risponde con un 4-3-1-2: Ramaj tra i pali, difesa composta da Traore, Mainka, Gimber e Foehrenbach. In mediana, spazio a Schoeppner, Niehues e Dorsch. Dietro alle punte si muoverà il talento di Ibrahimovic, con Pieringer e Kaufmann a comporre la coppia d’attacco.

Quote: Wolfsburg nettamente avanti secondo i bookmaker

I pronostici sorridono ai padroni di casa: William Hill quota la vittoria del Wolfsburg a 1.67, il pareggio a 3.80 e il successo dell’Heidenheim a quota 4.60.

Valori simili anche da Bet365, con il segno 1 fissato a 1.67, la X a 4.00 e il colpaccio degli ospiti quotato addirittura a 5.00. Il campo dice Wolfsburg avanti nelle gerarchie, ma occhio agli imprevisti di un inizio di girone di ritorno sempre insidioso.

Focus sulle statistiche dei protagonisti

Christian Eriksen indossa le chiavi del centrocampo del Wolfsburg: in stagione ha disputato 14 partite (10 da titolare) collezionando 951 minuti e un ruolo centrale nei meccanismi offensivi grazie a 3 assist e 1 gol.

I suoi 456 passaggi totali, arricchiti da 20 passaggi chiave, certificano la sua qualità in regia. Eriksen contribuisce anche in fase di pressing, con 12 tackle e 8 intercetti, mentre in zona offensiva ha tentato 11 conclusioni centrando la porta in sei occasioni.

Patrick Wimmer si conferma elemento prezioso sulla trequarti biancoverde: 14 presenze, 3 gol e altrettanti assist in 927 minuti di gioco, con 9 tiri totali e un ottimo contributo difensivo (23 tackle, 15 intercetti), a cui si aggiungono 14 dribbling riusciti. Wimmer è spesso chiamato a duelli fisici, 171 totali con 71 vinti, e contribuisce alla pressione sui portatori avversari.

L’attacco del Wolfsburg può contare sulla freschezza di Dzenan Pejcinovic, già a segno 5 volte in 15 apparizioni e 617 minuti accumulati.

Il giovane attaccante tedesco si è messo in mostra anche per i 127 passaggi e 20 tiri totali (11 in porta), confermando fiuto del gol e propensione al movimento per tutto il fronte offensivo.

L’Heidenheim si affida ancora a Mikkel Kaufmann, uno dei punti di riferimento offensivi della squadra: per il danese, 11 partite di cui 6 da titolare e 484 minuti in campo, impreziositi da una rete e un assist. Attivo nei duelli aerei (88 totali, 36 vinti) e generoso in fase di ripiegamento, Kaufmann vorrà dare la scossa necessaria alla manovra degli ospiti.

In zona d’attacco spicca anche Marvin Pieringer, con due gol all’attivo in 11 presenze (621 minuti). Pieringer si distingue per la partecipazione al gioco, 153 passaggi (8 chiave) e una predominanza fisica testimoniata dai 111 duelli disputati, metà dei quali vinti. Il contributo difensivo è certificato da 11 tackle e 5 intercetti nelle sue apparizioni stagionali.