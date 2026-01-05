Lunedì 6 gennaio, alle ore 21:00, il London Stadium farà da palcoscenico alla sfida di Premier League tra West Ham e Nottingham Forest. Gli ospiti, secondo le quote dei bookmaker, partono con i favori del pronostico in un match che promette emozioni e scintille. La ventunesima giornata di campionato rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, a caccia di punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica.

Le probabili formazioni di West Ham-Nottingham Forest

Entrambi gli allenatori sembrano optare per un modulo speculare, un 4-2-3-1 che punta tutto sull’equilibrio e la compattezza.

West Ham (4-2-3-1): Alphonse Areola tra i pali; linea difensiva composta da Kyle Walker-Peters, Mavropanos, Igor Julio e Oliver Scarles. A centrocampo, il duo di interdizione e costruzione è formato da Tomas Soucek e Freddie Potts. Trio avanzato con Jarrod Bowen, Mateus Fernandes e Summerville, pronti a supportare l'unica punta Callum Wilson.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Tra i pali Matz Sels; retroguardia schierata con Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams. In mediana, a fare da schermo difensivo e regia, Elliot Anderson e Nicolas Dominguez. Il trio offensivo, composto da Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White e Dilane Bakwa, agirà alle spalle di Igor Jesus, riferimento offensivo principale.

Quote di West Ham-Nottingham Forest: i bookmaker vedono gli ospiti favoriti

Il Nottingham Forest arriva a Londra con i crismi del favorito, almeno secondo il giudizio dei bookmaker. William Hill quota la vittoria ospite a 2.30, il pareggio a 3.25 e il successo casalingo a 3.00. Bet365 offre quote simili, con il Forest vincente a 2.25, il segno X a 3.40, e i tre punti per il West Ham a 3.20.

Gli ospiti sembrano dunque avere un margine di vantaggio, ma i padroni di casa non sono da escludere a priori dal gioco delle possibilità.

Le statistiche dei giocatori chiave in West Ham-Nottingham Forest

Jarrod Bowen: un faro per il West Ham

Jarrod Bowen si conferma un elemento cruciale per l’attacco del West Ham.

Con 6 gol e 1 assist nelle prime 20 apparizioni di questa stagione, il 29enne inglese porta peso offensivo alla squadra, nonostante una media valutativa di 6.88 che suggerisce margini di miglioramento. Notevole la sua capacità di dribblare e creare spazi (29 dribbling positivi su 65 tentativi).

Crysencio Summerville: potenziale da sbloccare

Il giovane Crysencio Summerville sta faticando a lasciare un segno nella stagione attuale. Nessuna rete realizzata in 15 presenze e una sola assistenza segnalano difficoltà nel concretizzare le azioni. Tuttavia, con 31 drill su 41 riusciti e una vivacità nei duelli (68 vinti su 141), il talento olandese ha il potenziale per ribaltare le sorti del suo campionato.

Omari Hutchinson: l'energia del Nottingham Forest

Per il Nottingham Forest, un nome da seguire è senza dubbio Omari Hutchinson. Il giocatore ha siglato un gol e fornito 2 assist, distribuiti su 843 minuti giocati in 15 partite. Con dribbling efficaci (24 riusciti su 45 tentativi) e un ruolo chiave nella costruzione di giochi grazie a 19 passaggi chiave, Hutchinson sarà il punto di riferimento per aprire la difesa avversaria.

Igor Jesus: lotta nel reparto avanzato

Infine, Igor Jesus rappresenta la punta d’attacco per il Nottingham, ma con una sola rete realizzata finora. Nonostante non abbia brillato per precisione nel tiro, le sue battaglie nei duelli (80 vinti su 199) rivelano un’attitudine combattiva che potrebbe riservare sorprese.