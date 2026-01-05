Il campionato di Serie A 2025/26 approda al 19° turno con la sfida Sassuolo-Juventus, programmata per lunedì 6 gennaio alle 20:45 presso il MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà un'occasione cruciale per entrambe le formazioni di confermare le proprie ambizioni in classifica. I neroverdi padroni di casa, allenati da Grosso, cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre la Vecchia Signora, guidata da Spalletti, è determinata a non perdere terreno dalle prime posizioni.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Per il Sassuolo di Grosso, è previsto un modulo 4-3-3: tra i pali Muric, in difesa Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig.

A centrocampo troveremo Thorstvedt, Matic, e Koné, mentre il tridente offensivo sarà composto da Fadera, Pinamonti e Laurienté. La panchina dei neroverdi include tra gli altri Satalino e Turati.

La Juventus di Spalletti scenderà in campo con un 3-4-2-1: in porta Di Gregorio, difesa affidata a Kalulu, Bremer e Koopmeiners. A centrocampo, da destra a sinistra, agiranno Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostić, mentre sulla trequarti giocheranno McKennie e Yıldız dietro l'unica punta David. Da tenere d'occhio sulla panchina della Juventus giocatori come Cabal e Openda, dato il ballottaggio nei rispettivi ruoli.

Italy Flag
Serie A
Giornata 19
06/01/2026 15:00
Pisa
VS
Como
06/01/2026 18:00
Lecce
VS
Roma
06/01/2026 20:45
Sassuolo
VS
Juventus
07/01/2026 18:30
Napoli
VS
Verona
07/01/2026 18:30
Bologna
VS
Atalanta
07/01/2026 20:45
Lazio
VS
Fiorentina
07/01/2026 20:45
Torino
VS
Udinese
07/01/2026 20:45
Parma
VS
Inter
08/01/2026 18:30
Cremonese
VS
Cagliari
08/01/2026 20:45
Milan
VS
Genoa

Quote di Sassuolo-Juventus: i bianconeri ampiamente favoriti

Secondo i bookmaker, la Juventus è nettamente favorita nel match.

William Hill quota il successo bianconero a 1.73, mentre un'eventuale vittoria del Sassuolo è proposta a quota 4.50. Il pareggio è fissato a 3.60. Bet365 conferma le tendenze, con il 2 della Juventus a 1.73, il successo dei padroni di casa a 4.75 e l'X a 3.80. I bianconeri sembrano dunque avere i favori del pronostico.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
17
13
0
4
38 / 15
23
39
W
W
W
W
W
2
Milan
17
11
5
1
28 / 13
15
38
W
W
D
W
W
3
Napoli
17
12
1
4
26 / 13
13
37
W
W
L
W
W
4
Juventus
18
9
6
3
24 / 16
8
33
D
W
W
W
L
5
Roma
18
11
0
7
20 / 12
8
33
L
W
L
W
L
6
Como
17
8
6
3
23 / 12
11
30
W
W
L
L
W
7
Bologna
17
7
5
5
25 / 17
8
26
L
D
L
D
L
8
Atalanta
18
6
7
5
21 / 19
2
25
W
L
W
W
L
9
Lazio
18
6
6
6
18 / 14
4
24
L
D
D
W
D
10
Sassuolo
18
6
5
7
23 / 22
1
23
D
D
L
D
W
11
Torino
18
6
5
7
20 / 28
-8
23
W
L
W
W
L
12
Udinese
18
6
4
8
18 / 29
-11
22
L
D
L
W
L
13
Cremonese
18
5
6
7
18 / 21
-3
21
L
L
D
L
W
14
Parma
17
4
6
7
12 / 19
-7
18
D
W
L
W
L
15
Cagliari
18
4
6
8
19 / 25
-6
18
L
W
D
L
W
16
Lecce
17
4
5
8
12 / 23
-11
17
D
L
W
L
W
17
Genoa
18
3
6
9
18 / 28
-10
15
D
L
L
L
W
18
Verona
17
2
6
9
13 / 28
-15
12
L
L
W
W
L
19
Fiorentina
18
2
6
10
18 / 28
-10
12
W
L
W
L
L
20
Pisa
18
1
9
8
13 / 25
-12
12
D
L
D
L
L

Le statistiche chiave dei protagonisti in campo

In casa Sassuolo, Andrea Pinamonti, attaccante ventiseienne, si presenta come uno dei principali punti di riferimento offensivo.

Nella stagione in corso ha collezionato 17 presenze da titolare totalizzando 1399 minuti, durante i quali ha realizzato 4 reti ed effettuato 2 assist. Pur avendo messo a segno 34 tiri, di cui 19 nello specchio, la sua precisione sotto porta è ancora migliorabile.

Dal lato juventino, il giovane talento Kenan Yıldız si sta affermando come una delle rivelazioni della stagione. Con 6 gol e 4 assist in 17 partite, il ventenne tedesco ha mostrato un'impressionante capacità di inserimento e pericolosità offensiva. Yıldız si distingue per la sua abilità nel dribbling, riuscendo nell’impresa 33 volte su 66 tentativi.

Un altro elemento da osservare tra le fila dei bianconeri è il franco-americano Jonathan David.

Pur avendo meno presenze da titolare, è riuscito comunque a mettere a segno 1 gol e 2 assist, dimostrando di saper essere decisivo anche entrando dalla panchina. La domanda è se riuscirà a cavalcare la fiducia di cui sta godendo da parte di Spalletti, pur avendo mancato il gol vittoria contro il Lecce fallendo il calcio di rigore decisivo nella scorsa giornata.

Infine, Khéphren Thuram, centrocampista cruciale per i meccanismi di Spalletti, ha accumulato 1246 minuti in 17 presenze. Pur segnando una sola rete e raccogliendo un assist, la sua prestazione spicca per la solidità difensiva, con 32 tackle e 7 intercettazioni messi a referto.
