Massimiliano Allegri ha definito la sfida contro il Pisa un “turno molto importante”. Il tecnico ha sottolineato come, a differenza delle altre squadre impegnate in scontri diretti, per i rossoneri la vittoria sia fondamentale per accorciare le distanze dalla zona Champions.

Condizioni della squadra e rientri

Allegri ha fornito un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati: “Stiamo tutti bene. Pulisic si è allenato per la prima volta con la squadra ieri e sarà a disposizione, ma avrà 15-20 minuti di minutaggio. Leao sta molto meglio. Gimenez nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione.

Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se già mercoledì per il Como sarà a disposizione”.

Contesto di campionato e prospettive

Il tecnico ha evidenziato l’importanza di fare un “altro passetto in avanti” per consolidare la posizione in classifica. Questo avviene in un momento di particolare interesse per il campionato, con le principali rivali impegnate in sfide dirette: l’Inter affronta la Juventus, mentre il Napoli si misura con la Roma.

Gestione prudente di Pulisic

Il rientro di Pulisic è stato gestito con cautela. La sua convocazione per la trasferta di Pisa è probabile, ma la titolarità è da escludere, con un impiego previsto limitato a pochi minuti nella ripresa. Questa scelta strategica mira a preservare il giocatore per il finale di stagione, evitando rischi di ricadute e potendo sfruttare il suo impatto offensivo nei momenti decisivi delle partite.