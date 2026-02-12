Thomas Tuchel ha firmato il rinnovo del contratto con la Federcalcio inglese e resterà alla guida dell’Inghilterra fino a dopo Euro 2028. L’accordo estende l’intesa iniziale di diciotto mesi siglata al suo arrivo, nel gennaio 2025, e garantisce continuità alla nazionale anche oltre i Mondiali della prossima estate.

Un progetto tecnico a lungo termine

La decisione della FA punta a consolidare il progetto tecnico in vista dell’Europeo del 2028, che sarà ospitato congiuntamente da Inghilterra, Galles, Scozia e Repubblica d’Irlanda. Tuchel ha definito Euro 2028 “un torneo davvero speciale” e ha sottolineato che “come allenatore, non c’è niente di più desiderabile che competere con i migliori sul palcoscenico più grande possibile”.

Il sostegno della federazione e dei tifosi

Tuchel ha evidenziato il supporto ricevuto dai vertici federali e dai tifosi: “Ho ricevuto così tanto supporto da Mark Bullingham e da tutti i colleghi della FA, oltre che dai tifosi ovunque siamo andati, che non ho esitato quando mi è stato chiesto di continuare in questo lavoro da sogno”.

Continuità e chiarezza strategica

L’estensione del contratto è stata annunciata dalla FA giovedì mattina, con l’obiettivo di garantire chiarezza e concentrazione in vista del Mondiale. Il rinnovo è stato accolto come un colpo importante, soprattutto considerando l’interesse manifestato da club come il Manchester United. Tuchel ha espresso soddisfazione e orgoglio per aver prolungato il suo impegno con l’Inghilterra, definendo il ruolo un “dream job” e ribadendo la volontà di fare del proprio meglio per rendere orgoglioso il Paese.