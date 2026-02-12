Il Tottenham ha deciso di sollevare dall’incarico Thomas Frank. I bookmaker britannici indicano Roberto De Zerbi come principale candidato alla panchina degli Spurs. L’allenatore italiano, fresco di rescissione con il Marsiglia, è considerato il favorito per guidare il club londinese nella seconda parte della stagione.

Roberto De Zerbi: il favorito dei bookmaker

Secondo le agenzie di scommesse locali, De Zerbi è in cima alla lista dei papabili per il ruolo di allenatore del Tottenham. La sua recente esperienza al Marsiglia e il successo ottenuto in passato con il Brighton lo rendono un nome molto apprezzato nel Regno Unito.

La sua disponibilità immediata, a differenza di altri candidati, rappresenta un vantaggio significativo.

Desideri dei tifosi e alternative per la panchina

I sostenitori degli Spurs, tuttavia, continuano a sognare un clamoroso ritorno di Mauricio Pochettino, attualmente commissario tecnico degli Stati Uniti. Il suo nome è stato scandito dagli spalti durante l’ultima partita, ma la sua attuale posizione e l’imminente Mondiale rendono difficile un ritorno immediato. Nel frattempo, John Heitinga è stato nominato traghettatore ad interim. Altri nomi accostati al ruolo includono Marco Silva, Xavi Hernández e Jurgen Klinsmann.

Contesto: l'esonero di Thomas Frank

Thomas Frank è stato esonerato dopo una serie di risultati deludenti che hanno portato il Tottenham al sedicesimo posto in classifica, a soli cinque punti dalla zona retrocessione.

Il club ha ritenuto necessaria una manovra di cambio in panchina in questa fase delicata della stagione.

De Zerbi, la scelta più probabile

Fonti britanniche confermano che De Zerbi è il favorito per la panchina degli Spurs, grazie anche alla sua disponibilità immediata dopo l’addio al Marsiglia. Pochettino resta un’opzione suggestiva, ma la sua attuale posizione con gli Stati Uniti e l’imminente impegno mondiale ne rallentano un eventuale ritorno.