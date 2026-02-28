Domenica 1 marzo alle 19:30, le luci del Volksparkstadion di Amburgo si accenderanno su una sfida che vale più dei tre punti: Amburgo e Lipsia si affronteranno nella ventiquattresima giornata della Bundesliga 2025/26, con la voglia di imprimere una svolta al proprio cammino stagionale davanti al pubblico tedesco. La partita, ospitata nello storico impianto della città dell’Elba, promette scintille tra una squadra di casa desiderosa di rilancio e un Lipsia che, trascinato dai suoi giovani talenti, parte con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni: le scelte alla vigilia

Entrambe le panchine sembrano aver già tracciato la via della formazione iniziale secondo gli ultimi dati disponibili. I padroni di casa dell’Amburgo si schierano con il 3-4-2-1 rivolto tutto verso la punta centrale Robert Glatzel. Davanti a Heuer Fernandes, spazio per Warmed Omari, Jordan Torunarigha e Nicolas Capaldo nel trio difensivo, protetti sulle fasce da Bakery Jatta e Miro Muheim, con Nicolai Remberg e Fabio Vieira in mediana. In appoggio a Glatzel, ecco Koenigsdoerffer e Philip Otele, pronti a trovare varchi nella difesa rivale.

Risponde il Lipsia di stampo offensivo, che propone il 4-3-3 votato alla verticalità dinamica. Tra i pali Maarten Vandevoordt; in difesa Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba e David Raum.

Il centrocampo è affidato a Ezechiel Banzuzi, Nicolas Seiwald e Christoph Baumgartner, mentre in avanti ci sarà attenzione tutta puntata su Brajan Gruda e Yan Diomande, completati da Romulo Cruz per un tridente di grande imprevedibilità.

Quote Amburgo-Lipsia: ospiti in leggero vantaggio secondo i bookmaker

I pronostici dei principali bookmaker mettono il Lipsia in posizione privilegiata, seppur non si tratti di un dominio annunciato.

William Hill quota il successo interno dell’Amburgo a 3.10, il pareggio a 3.50 e la vittoria esterna del Lipsia a 2.10. Per Bet365, i valori salgono leggermente a favore della squadra di casa (3.30) e confermano gli altri due esiti: il pareggio resta fermo a 3.50, mentre il colpaccio esterno dei biancorossi pagherebbe 2.15. Queste cifre raccontano di una partita in cui il Lipsia parte avanti, ma l’Amburgo non è certo già battuto.

Le statistiche: Diomande sorprende, Otele tra le novità dell’Amburgo

Robert Glatzel resta il punto di riferimento offensivo per l’Amburgo.

La sua stagione, almeno fin qui, non è stata devastante come in passato: 14 apparizioni, solo 3 da titolare e un totale di 321 minuti raccolti, segno che spesso il tecnico lo ha considerato arma da sfruttare a gara in corso. I numeri raccontano di una rete e un assist, con 8 tiri tentati di cui 4 in porta; nelle due fasi Glatzel si fa notare per i 41 duelli disputati, vinti in poco più di un terzo (14), mentre nei dribbling ha successo in 2 occasioni su 5 tentate.

Ad affiancarlo, nelle ultime gare, Philip Otele sembra aver ritagliato un ruolo crescente: 216 minuti nei suoi 3 gettoni tutti da titolare, 6 passaggi chiave rilevati sui 63 totali e una buona propensione nell’uno contro uno (6 dribbling riusciti sui 9 tentati).

Pur non avendo ancora trovato la via del gol, Otele può già vantare un assist all’attivo e una discreta efficacia nei duelli (12 vinti su 25).

L’osservato speciale tra gli ospiti non può che essere Yan Diomande, baby prodigio classe 2006: stagione fin qui da 22 presenze di cui 17 dal primo minuto con la maglia del Lipsia, un bilancio da 8 gol e 5 assist per 1538 minuti giocati, una media di rendimento molto alta (7.69 in pagella). Diomande è letale nell’uno contro uno (77 dribbling riusciti su 131 tentati), conclude spesso a rete (26 tiri, 19 nello specchio) e costruisce molto per i compagni (36 passaggi chiave). Il suo contributo si estende anche alla fase difensiva, con 13 intercetti e 20 tackle portati a termine.

Da segnalare anche l’impatto di Brajan Gruda, alla terza presenza stagionale in Bundesliga: già una rete e un assist in 254 minuti, impreziositi da 6 passaggi chiave e 6 dribbling vincenti su 7, descrivono un centrocampista moderno, capace di inserirsi e creare superiorità numerica.