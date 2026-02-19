Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta domenica alle 15, con l’attenzione rivolta soprattutto alla situazione in infermeria. Il tecnico Conte deve fare i conti con assenze importanti e un dubbio di formazione.

La difesa: Juan Jesus in campo

In difesa, l’assenza di Rrahmani è ormai certa. Il difensore sarà fuori a lungo e al suo posto partirà titolare Juan Jesus, in una linea a tre completata da Buongiorno e Beukema.

Il centrocampo: McTominay in bilico

Il vero punto interrogativo riguarda Scott McTominay, alle prese con un’infiammazione al gluteo che si è aggravata.

Lo scozzese aveva gestito il problema per mesi, giocando da protagonista in ventisei partite consecutive, ma ora il muscolo è provato e il suo impiego a Bergamo resta in dubbio, con il rischio di un peggioramento del dolore.

Il contesto della vigilia

Il Napoli arriva alla trasferta di Bergamo con la rosa ancora rimaneggiata. L’ultimo infortunio riguarda proprio Rrahmani, che ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra nella gara contro la Roma: per il trentunenne difensore kosovaro si prevedono almeno due mesi di stop. McTominay, pur stringendo i denti, resta in dubbio. In compenso, è pienamente recuperato Gilmour, mentre Frank Anguissa potrebbe tornare disponibile solo a fine mese.