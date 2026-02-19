Il campionato di Serie A si appresta a vivere un nuovo turno con la sfida tra Sassuolo e Verona, in programma venerdì alle 20.45. I neroverdi, guidati da Fabio Grosso, si presentano con una difesa rinnovata, mentre gli scaligeri affrontano la trasferta in condizioni di marcata emergenza.

Le scelte tattiche del Sassuolo

Il tecnico Fabio Grosso ha ridisegnato il reparto difensivo in vista della partita: al centro agiranno Walukiewicz e Idzes, con Coulibaly schierato a destra e Garcia favorito su Doig a sinistra. In mediana, confermati Thorstvedt e Konè, con Lipani che avrà una nuova opportunità.

Il tridente offensivo resta invariato, con Berardi, Pinamonti e Laurientè pronti a guidare l'attacco.

Verona in affanno: otto assenze pesanti

Il Verona si presenta al Mapei Stadium con una rosa decimata da otto defezioni, tra squalifiche e infortuni. Non saranno disponibili Akpa Akpro e Orban per squalifica, mentre Lirola, Gagliardini, Bernede, Suslov, Valentini e Belghali sono indisponibili per infortunio. In attacco, il tecnico Paolo Sammarco ha un solo dubbio: Sarr è nettamente favorito su Mosquera per affiancare Bowie.

Contesto e prospettive

La partita si preannuncia complicata per entrambe le squadre. Il Sassuolo dovrà confermare la solidità difensiva nonostante i cambi, mentre il Verona dovrà fare i conti con una situazione di emergenza che condiziona profondamente scelte e assetto tattico.

Il match sarà un banco di prova significativo per la profondità delle rose e la capacità di adattamento dei due allenatori.

Trasmissione e sede dell'incontro

L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 20.45. La partita si disputerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, confermando la sua importanza come sede designata per le gare casalinghe del Sassuolo.