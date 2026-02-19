Il Sassuolo si prepara alla sfida interna contro l’Hellas Verona con una novità in difesa. Il tecnico Fabio Grosso, in vista del match, ha deciso di spostare Walukiewicz al centro della retroguardia. Al suo fianco è confermato Idzes, mentre le corsie esterne saranno affidate a Coulibaly sulla destra e, con ogni probabilità, a Garcia sulla sinistra, preferito a Doig.

In mediana, spazio a Lipani insieme a Thorstvedt e Konè. Il tridente d’attacco resta invariato con Berardi, Pinamonti e Laurientè.

Le scelte di Grosso per la difesa

La decisione tattica di spostare Walukiewicz al centro della difesa rappresenta un cambio significativo nel disegno tattico della squadra.

Coulibaly e Garcia sulle fasce esterne dovrebbero garantire maggiore equilibrio e copertura. La conferma del tridente offensivo testimonia, inoltre, la fiducia del tecnico nel reparto avanzato.

Contesto e assenze

La formazione neroverde affronta il Verona in un contesto segnato da alcune assenze importanti. Muharemovic è squalificato, Matic è ancora indisponibile per squalifica. A questi si aggiunge Boloca, che è stato operato al ginocchio sinistro con intervento in artroscopia. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

Il Sassuolo affronta il Verona con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, nonostante le difficoltà legate alle assenze. La scelta di Grosso punta a mantenere solidità difensiva e continuità offensiva, elementi chiave per affrontare una squadra in cerca di riscatto. L’intervento subito da Boloca e la sua conseguente assenza rappresentano un ulteriore elemento di attenzione per la gestione della rosa nei prossimi impegni.