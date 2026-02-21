L’Atlético Madrid si prepara ad accogliere l’Espanyol nell’imponente cornice del Metropolitano Stadium, venerdì 21 febbraio alle ore 21:00, per la venticinquesima giornata della Liga 2025/26. Gli uomini di Simeone hanno l’obiettivo di mantenere il ritmo delle prime della classe, mentre i catalani vanno a caccia di punti pesanti per dare nuova linfa al cammino salvezza. Il perché di questa sfida risiede tutto nell’equilibrio della lotta europea: i colchoneros, trascinati dal calore del proprio pubblico, puntano ad allungare in classifica, mentre gli ospiti cercano un colpo d’orgoglio per invertire il trend in trasferta.

Le probabili formazioni al Metropolitano

Per lo scacchiere dell’Atlético Madrid, si profila una classica disposizione a due punte. In porta spazio a Jan Oblak, vero totem tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Nahuel Molina e Ruggeri sulle fasce, mentre Gimenez e Lenglet agiranno da centrali. A centrocampo, riflettori su Álex Baena e Koke, affiancati da Johnny Cardoso, con Almada a dare fosforo; in avanti scenderanno in campo Julian Alvarez e Alexander Sorloth, per una coppia d’attacco che promette scintille.

L’Espanyol risponde con uno schieramento 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Marko Dmitrovic, davanti a lui la difesa con El Hilali, Riedel, Cabrera e Romero. In mediana, Exposito e Lozano garantiranno equilibrio, mentre il terzetto Ngonge, Pickel e Pere Milla agirà alle spalle di Roberto Fernandez, unico terminale offensivo.

Un undici equilibrato che cercherà di arginare le incursioni dei padroni di casa.

Quote: colchoneros ampiamente favoriti dai principali bookmaker

Il pronostico per Atlético-Espanyol, almeno secondo i bookmaker, non lascia molto spazio ai dubbi: i colchoneros partono da favoriti. Bwin quota il successo dell’Atlético a 1.49, il pareggio a 4.40 e la vittoria esterna dell’Espanyol a 6.50.

Simili indicazioni arrivano da William Hill (1.44 per l’Atlético, 4.00 il pari, 6.50 il "2") e Bet365, che propone il segno 1 a 1.50, X a 4.10 e la vittoria degli ospiti addirittura a 7.00. Un chiaro segnale di come ci si aspetti una partita a tinte biancorosse nel catino madrileno.

Le statistiche: Baena e Sorloth volano nei numeri, Pere Milla e Roberto guidano i catalani

Le attenzioni, in casa Atlético Madrid, si concentrano su Álex Baena, uno dei motori della mediana colchonera.

Il classe 2001, ex Villarreal, ha già raccolto 16 presenze in questa Liga col nuovo club, 11 delle quali da titolare, totalizzando 835 minuti e una media voto di 6.97. Baena cura la regia con 22 passaggi chiave tra le sue 374 giocate totali, oltre a garantire 2 gol e 1 assist: numeri che lo rendono prezioso anche in zona offensiva, pur lasciando trasparire ampi margini di crescita sotto porta e nella capacità di reggere i contrasti (solo 39 duelli vinti su 103 tentati).

In avanti, Alexander Sorloth interpreta il ruolo di riferimento centrale: per lui 7 gol in 23 presenze (13 da titolare), con 33 tiri totali di cui 23 nello specchio, segno di un attaccante sempre nel vivo dell’area. A Sorloth si chiede tanto lavoro sporco e pressione sui centrali avversari, forte dei 183 duelli disputati e del fisico imponente (196 cm per 90 kg).

La sua stagione è stata macchiata da un’espulsione e 3 cartellini gialli, a dimostrazione di un temperamento che a volte eccede l’agonismo.

L’Espanyol si affida alle giocate di Roberto Fernández e Pere Milla. Il primo, classe 2002, rappresenta la speranza offensiva dei catalani: in 24 partite ha trovato 5 reti e firmato 2 assist, dimostrando una discreta presenza nell’area rivale e una certa capacità di conquistare falli (34 subìti), oltre ad aver realizzato anche un calcio di rigore. Pere Milla, invece, porta in dote tutta l’esperienza dal centrocampo offensivo: già 6 i gol segnati in 22 match e ben 28 passaggi chiave su 401 passaggi totali, con la capacità di rendersi utile anche in recupero (26 tackle e 12 intercetti) e una propensione alla lotta (75 duelli vinti su 167).