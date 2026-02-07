Il Barcellona ha comunicato ufficialmente il proprio ritiro dal progetto della Superlega europea. La notifica è stata inviata alla European Super League Company e agli altri club coinvolti, segnando una svolta significativa per l’iniziativa che mirava a rivoluzionare il calcio continentale.

L’annuncio giunge in un momento cruciale, dopo che la Corte d’Appello di Madrid ha confermato l’abuso di posizione dominante da parte della UEFA nel 2021, quando si tentò di impedire la nascita della competizione. Sebbene molti club si fossero ritirati all’epoca sotto la pressione pubblica e istituzionale, Barcellona e Real Madrid avevano inizialmente mantenuto il loro sostegno.

Ora, con l’uscita dei blaugrana, il Real Madrid emerge come l’unico sostenitore del progetto.

Sviluppi giudiziari e contesto

Il ritiro del Barcellona segue una recente sentenza della Corte d’Appello di Madrid, che ha riconosciuto un abuso di posizione dominante da parte della UEFA nel 2021. In seguito a questa decisione, il club catalano e l’organizzatore A22 Sports Management avevano citato in giudizio la UEFA per oltre quattro miliardi di euro di danni, rivendicando il diritto di creare una competizione alternativa. La UEFA, tuttavia, ha contestato la portata della sentenza, sostenendo che si riferisce a regole ormai superate.

Il futuro della Superlega

Con il ritiro del Barcellona, il progetto della Superlega europea perde un altro attore chiave.

L’iniziativa, lanciata nel 2021 con l’adesione di dodici club, aveva subito un rapido collasso a causa delle forti reazioni negative da parte di tifosi, istituzioni e federazioni. L’uscita dei blaugrana sembra rappresentare un ulteriore passo verso l’archiviazione definitiva del progetto.

In un quadro in cui la UEFA continua a difendere la propria posizione e il Real Madrid rimane isolato nel sostegno alla Superlega, il futuro della competizione appare sempre più incerto. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di creare un’alternativa alla Champions League, aveva visto inizialmente la partecipazione di club prestigiosi, ma l’opposizione generale ne ha decretato il progressivo indebolimento.