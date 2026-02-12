Il Bologna ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino Santiago Castro fino al 30 giugno 2030. L’annuncio è giunto il 12 febbraio 2026, in un periodo segnato da cinque sconfitte consecutive e dall’eliminazione dalla Coppa Italia.

Dettagli del rinnovo contrattuale

Il comunicato ufficiale del club felsineo ha reso noto: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030”. Castro, ventunenne, era precedentemente legato alla squadra fino al 30 giugno 2028.

Il percorso di Castro con la maglia rossoblù

L’attaccante, giunto a Bologna nel gennaio 2024 dal Vélez per una cifra di 12 milioni, ha dimostrato il suo valore. Nella stagione precedente, ha totalizzato dieci reti e otto assist, suddivisi tra campionato e Coppa Italia. Nell’annata in corso, ha già siglato otto gol e fornito due assist, di cui sei in campionato e due in Coppa Italia.

Contesto del prolungamento

Il prolungamento contrattuale di Santiago Castro fino al 30 giugno 2030 avviene in un momento di difficoltà sportiva per il Bologna. La squadra ha subito l’eliminazione dalla Coppa Italia e sta attraversando una serie negativa di risultati, con cinque sconfitte consecutive che hanno caratterizzato il periodo precedente all’annuncio del rinnovo.