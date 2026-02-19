Il Bologna ospita l’Udinese lunedì sera alle 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara per il posticipo della Serie A. Il match si preannuncia delicato per i friulani, che si presenteranno alla sfida con significative assenze.

Assenze pesanti in casa Udinese

L’Udinese arriva al monday night senza Oumar Solet, descritto come "il vero leader della difesa e anche autore degli ultimi due gol in campionato". Il difensore è stato fermato da un affaticamento muscolare dopo la gara con il Sassuolo e la sua presenza contro il Bologna è altamente improbabile. Al suo posto, dovrebbe essere schierato Kabasele, sebbene il neo acquisto Mlacic sia in lizza per una maglia da titolare.

Dubbi in attacco per Runjaic

In attacco, l’Udinese deve fare i conti con l’assenza di Keinan Davis. Le alternative, Bayo e Gueye, non hanno finora convinto appieno il tecnico. Accanto a Zaniolo, potrebbe partire dal primo minuto Buksa, giocatore recuperato. In alternativa, si potrebbe optare per un falso nove, con Zaniolo supportato da Atta ed Ekkelenkamp. A centrocampo, si valuta una soluzione più muscolare con Piotrowski e Miller.

Contesto del match

La partita, in programma lunedì 23 febbraio alle 20.45, rappresenta l'ultimo impegno di febbraio per l'Udinese nel calendario di Serie A. Il mese aveva già visto i bianconeri affrontare Roma, Lecce e Sassuolo. La squadra cerca ora di invertire la rotta dopo una serie di risultati altalenanti.