Ieri 18 febbraio alle 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano si è giocata la partita di Serie A Milan-Como. La partita è terminata in parità, ma a mandare su tutte le furie i tifosi rossoneri è stato il fallo di Van der Brempt su Pavlovic. Il difensore è stato costretto ad abbandonare il campo per il colpo ricevuto, mentre l'arbitro Mariani ha solamente fischiato il fallo ma non ha sanzionato il giocatore del Como.

Al 32' gli ospiti sono passati in vantaggio con Nico Paz a causa di un gravissimo errore di Maignan. Al 64' Rafael Leao ha portato i rossoneri in parità ma non è bastato per conquistare i 3 punti.

Dunque il Milan rimane a 7 punti dalla capolista Inter.

Tifosi milanisti furiosi con Van der Brempt

Terminato il match Milan-Como, i tifosi rossoneri si sono riversati su X per criticare l'arbitraggio di Mariani in occasione del fallo di Van der Brempt su Pavlovic. Quest'ultimo ha rimediato una forte contusione, al punto che sono serviti gli accertamenti medici ad escludere la frattura del perone.

Un tifoso ha ironizzato: "Prossimamente a Open Var diranno che a Pavlovic non si è spezzata la gamba e non è nemmeno a rischio amputazione, quindi è corretta la decisione di non sanzionare con il cartellino rosso il calciatore del Como”. Un altro utente ha affermato: "Praticamente Van der Brempt ha quasi fratturato il perone del difensore rossonero ma ha continuato ad andare in giro per il campo".

Un ulteriore utente ha commentato: "Praticamente Pavlovic ha rischiato l'amputazione dell'arto. L'intervento di Brempt meritevole di cartellino rosso, nemmeno ammonito da Mariani". Tra i vari utenti c'è chi se l'è presa con l'arbitro: "Che schifo. Ditemi voi se questo è un campionato credibile". A fare eco ci ha pensato un altro utente che ha commentato con sarcasmo la mancata sanzione dell'arbitro ai danni del giocatore del Como: "Campionato regolarissimo". "Fallo da rosso di Van der Brempt (Pavlovic costretto ad uscire e ad oggi infortunato) Fabregas trattiene Salemaekers… Espulso Allegri. Voi pensavate davvero di poter un minimo pensare di vincere il campionato quest’anno? Non si può. Lo deve vincere chi sappiamo", il commento amaro di un altro tifoso.