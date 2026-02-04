Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale, è il protagonista del quarto episodio della webserie della Figc, intitolata “Speak Out! Il calcio racconta”. L’iniziativa, pubblicata su sostenabilia.it, è dedicata al tema del bullismo e mira a sensibilizzare su questioni sociali attraverso il linguaggio del calcio.

Il bullismo al centro del racconto

Nel nuovo episodio, Bonucci si confronta con Mirko Cazzato, giovane fondatore del movimento “MABASTA! Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti”. La puntata si concentra sulle diverse forme in cui il bullismo può manifestarsi e sull'importanza di affrontare questo fenomeno sia a livello personale che collettivo.

Struttura e temi della serie

La webserie “Speak Out! Il calcio racconta” si compone di dieci puntate, pubblicate settimanalmente a partire dal 14 gennaio. Ogni episodio affronta un tema sociale diverso, utilizzando il calcio come strumento di narrazione e sensibilizzazione. Il quarto episodio, intitolato “Bullo, ti scrivo”, si focalizza sul bullismo come piaga sociale generazionale.

Obiettivi di sensibilizzazione

La serie, promossa dalla Figc e pubblicata su sostenabilia.it, ha già trattato argomenti quali il riscatto sociale, la lotta al diabete e l’inclusione delle persone con disabilità cognitivo-relazionali. Con la partecipazione di Bonucci e Cazzato, il nuovo episodio punta a stimolare il dialogo e la consapevolezza tra i giovani e le famiglie, sottolineando l’importanza della prevenzione e del confronto per superare il bullismo.