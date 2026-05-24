Il Lecce si prepara a una serata decisiva allo stadio Via del Mare, dove affronterà il Genoa in una sfida che potrebbe sigillare la quarta salvezza consecutiva in Serie A. L'incontro, attesissimo e con lo stadio già sold-out, rappresenta l'ultimo atto di una stagione intensa e vedrà un pubblico numeroso e appassionato sostenere i giallorossi in questo appuntamento cruciale.

L'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha sottolineato l'importanza della gara in conferenza stampa, definendola una vera e propria finale. "Le insidie sono dietro l'angolo – ha dichiarato il tecnico – e il Sassuolo insegna.

È una gara da preparare bene, con tante insidie, ma dipenderà tutto dal nostro atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi di pensare alla migliore versione del Lecce, condividendo paure e timori. Inutile nascondersi: ad oggi la gara contro il Genoa è la più importante della stagione". Di Francesco ha ribadito la necessità di massima concentrazione: "Dovremmo avere il desiderio di azzannare questa partita, dobbiamo giocare in modo simile a quanto fatto a Sassuolo. Siamo padroni del nostro destino, e dobbiamo cercare di fare la partita giusta. Anche domani sarà necessario non perdere le proprie caratteristiche".

Le scelte di formazione e le condizioni della squadra

Per questa sfida cruciale, il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con alcune situazioni legate all'infermeria.

"Ramadani sta meglio e sarà della partita – ha precisato Di Francesco –. Pierotti è da valutare, ma ho già pronta la soluzione: al momento è l'unico che mi preoccupa, così come Banda, sebbene Pierotti abbia più difficoltà. La rifinitura di domattina sarà utile ad avere le ultime indicazioni per la gara". Il Lecce dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, mentre il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, risponderà con il 3-5-1-1. Tra i salentini non ci sono squalificati, mentre tra i liguri mancherà Vitinha.

Di Francesco ha anche parlato del suo rapporto con De Rossi, esprimendo stima per il valore umano e professionale dell'allenatore avversario: "Nella gara di andata c'era Vieira, poi è arrivato Daniele, un mio ex calciatore.

Era evidente il suo spessore lavorativo, è stato un allenatore in campo, per me un riferimento. Era il mio capitano, mi ha lasciato tanto in quel ruolo e come giocatore: mi auguro di aver lasciato anch'io qualcosa a lui. Sta facendo un ottimo lavoro, sta attraversando un ottimo momento in questa fase".

L'onda di entusiasmo: la città di Lecce si stringe attorno alla squadra

L'attesa per la partita è palpabile in tutta la città di Lecce, trasformando l'evento in una vera e propria festa collettiva. Lo stadio sarà gremito e sono previsti collegamenti in diretta anche da altri luoghi simbolici, come le Officine Cantelmo, nel cuore della città, dove è previsto il maxi schermo. L'entusiasmo dei sostenitori si manifesta anche attraverso iniziative e collegamenti speciali, con la possibilità di inviare messaggi tramite un numero Whatsapp dedicato e di partecipare attivamente alla serata. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, con aggiornamenti costanti, servizi dedicati e la voce dei tifosi, per raccontare ogni momento di questa sfida che vale una stagione.