Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha riconosciuto apertamente la situazione attuale della squadra: “Siamo consapevoli di essere lontani dallo scudetto, ormai è andato, ma faremo del nostro meglio in tutte le partite. A San Siro è sempre difficile, vogliamo battere l’Inter anche se giochiamo in casa loro”. Le dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Dazn, giungono alla vigilia del derby d’Italia contro i nerazzurri.

Un bilancio realistico e una sfida da onorare

Bremer ha sottolineato la consapevolezza della Juventus rispetto alla classifica, ammettendo che il titolo è ormai fuori portata.

Tuttavia, ha ribadito l’impegno della squadra nel dare il massimo in ogni partita, con particolare attenzione al match contro l’Inter, che si disputerà a San Siro, un campo storicamente ostico.

Il percorso della Juventus con l’allenatore

Il difensore ha inoltre elogiato il lavoro dell’allenatore: “Con lui stiamo facendo un bel percorso e un grande lavoro, ma manca ancora tanto e dobbiamo rimanere con i piedi per terra – ha affermato ai microfoni di Dazn –. È un allenatore esperto, un po’ un filosofo, che non parla solo di gioco ma cura anche molto gli aspetti mentali”.

Determinazione bianconera in vista del big match

In un’altra intervista rilasciata sempre a Dazn, Bremer ha ribadito la forza dell’Inter, evidenziando la loro esperienza e coesione.

Non ha però mancato di affermare con fermezza: “Anche noi siamo la Juventus. Abbiamo iniziato un percorso con l’allenatore, le ultime partite abbiamo dimostrato che potevamo vincere. Contro di loro vogliamo farlo, anche se siamo a casa loro”.

Queste dichiarazioni confermano la determinazione del difensore brasiliano e dell’intera squadra. Nonostante la consapevolezza di non poter più ambire al titolo, l’obiettivo è chiudere la stagione con prestazioni di valore, onorando ogni impegno.