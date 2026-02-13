John Elkann si è recato alla Continassa per testimoniare la sua vicinanza alla Juventus in un momento importante della stagione, alla vigilia della sfida contro l’Inter. La visita di Elkann rappresenta un segnale di sostegno da parte della proprietà nei confronti della squadra, in vista di impegni rilevanti come il derby d’Italia e la gara d’andata dei play-off di Champions League contro il Galatasaray.

Un gesto di presenza e supporto

La presenza di Elkann alla Continassa sottolinea l’attenzione della proprietà verso la squadra in un periodo cruciale della stagione.

Il presidente di Exor ha voluto così manifestare il proprio appoggio ai giocatori e allo staff tecnico in vista delle prossime sfide.

Contesto e precedenti

In passato, Elkann aveva già mostrato vicinanza alla squadra in occasioni analoghe. Ad esempio, nel giugno 2025 era stato presente alla Continassa prima della partenza per il Mondiale per Club, accompagnato dalla dirigenza, per trasmettere un messaggio di unità e determinazione. In quell’occasione, il club aveva sottolineato la volontà di “onorare ancora una volta il palmarès internazionale del club”.

Questi gesti confermano un modello di leadership attiva da parte della proprietà, che si manifesta attraverso la presenza diretta nei momenti chiave della stagione.