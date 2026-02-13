Nonostante la delusione per il rigore subito in pieno recupero contro il Napoli, Daniele De Rossi ha elogiato la reazione positiva del Genoa. Il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia saputo rispondere con determinazione e concentrazione, superando l’amarezza iniziale.

La reazione dopo la beffa

“Abbiamo reagito bene e in settimana abbiamo lavorato altrettanto bene”, ha dichiarato De Rossi. Ha ammesso che nei primi giorni la sconfitta subita aveva creato un umore diverso, ma ha ribadito la necessità di andare avanti per raggiungere l’obiettivo stagionale, pur riconoscendo il peso dello “schiaffo” ricevuto.

Il riferimento è al penalty concesso al Napoli nei minuti finali, un episodio che ha lasciato il segno.

Lo sguardo alla Cremonese

Il tecnico ha già focalizzato l’attenzione sulla prossima partita: “Con la Cremonese dobbiamo rimanere lucidi e non farci prendere dall’ansia”. La gara di domenica a Cremona è considerata fondamentale in chiave salvezza, non uno spareggio ma un incontro di grande importanza. La rosa è quasi al completo, con l’unico dubbio relativo a Baldanzi: “Si sta allenando ma vediamo in questi due giorni se è il caso di portarlo subito e dargli qualche minuto. Lui ha fretta ma noi non dobbiamo averne”, ha concluso De Rossi.

Contesto e prospettive

Il Genoa, reduce da una sconfitta dolorosa, si prepara a un altro scontro diretto cruciale.

La lucidità e la gestione emotiva saranno determinanti per affrontare la Cremonese con la giusta determinazione e senza pressioni eccessive, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.

Sostegno dei tifosi e preparazione

Il Genoa si prepara alla trasferta di Cremona con il sostegno di circa quattromila tifosi rossoblù. Il gruppo squadra ha svolto una lunga seduta video e allenamenti mirati, sotto lo sguardo di due ex giocatori del club, Mario Bortolazzi e Claudio Branco, presenti al centro sportivo Signorini.