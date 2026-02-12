Il Cagliari si prepara alla partita in notturna di lunedì all’Unipol Domus contro il Lecce con un’importante novità: Yerry Mina si è allenato regolarmente con i compagni e sembra avviato verso il recupero. Tuttavia, il tecnico Fabio Pisacane dovrà fare a meno di Deiola, vittima di una ricaduta a pochi passi dal pieno recupero, e di Borrelli, fermato da una distrazione al flessore che lo terrà fuori per circa un mese.

Condizioni della rosa e scelte tattiche

Oltre a Deiola e Borrelli, restano indisponibili anche Belotti, Felici e Folorunsho, quest’ultimo impegnato in un lavoro personalizzato dopo l’esperienza con il Verona.

Dopo la sconfitta contro la Roma, Pisacane sembra intenzionato a confermare la formazione che ha ottenuto tre vittorie consecutive. Mina, tornato in gruppo, potrebbe essere affiancato in difesa dal sudamericano Rodriguez. Sulle fasce agiranno Palestra e Obert, mentre in mediana il trio sarà composto da Adopo, Gaetano e Mazzitelli. In attacco, spazio ai soliti Kilicsoy ed Esposito. La panchina sarà corta, con poche alternative e rotazioni quasi obbligate.

Gestione delle energie e riposo per Dossena

Dossena, reduce dall’esordio all’Olimpico dopo quasi un anno di stop per un grave infortunio, potrebbe beneficiare di un turno di riposo. La gestione delle energie sarà fondamentale, considerata la rosa ristretta e le poche opzioni a disposizione.

Il recupero di Mina: un valore strategico

Il recupero di Yerry Mina assume un valore strategico per il Cagliari, soprattutto in vista dello scontro diretto con il Lecce. La sua presenza in campo è considerata fondamentale per la solidità difensiva, come evidenziato anche da precedenti analisi sul suo stato di forma e sulla gestione del suo problema cronico al ginocchio. Mina convive con un problema cronico al ginocchio che richiede una gestione attenta. Tuttavia, il tecnico Pisacane sembra poter contare sul leader colombiano per la sfida di lunedì sera, considerata di grande importanza per la classifica e la corsa salvezza.