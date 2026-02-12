Il Verona prosegue la preparazione in vista della partita contro il Parma, in programma domenica allo stadio Tardini. Il centrocampista sloveno Lovric è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare, mentre Bella‑Kotchap e Belghali si avvicinano al recupero. Inoltre, Sarr torna disponibile dopo la squalifica, mentre Gagliardini resta ancora assente.

Situazione infortunati e recuperi

Nel pomeriggio è proseguita la preparazione del Verona in vista della sfida con il Parma. Lovric resta in dubbio a centrocampo a causa di un affaticamento muscolare.

Invece, Bella‑Kotchap e Belghali sembrano avviati al recupero: hanno ripreso ad allenarsi e gli ultimi giorni di lavoro chiariranno se potranno essere schierati dal primo minuto al Tardini. Buone notizie anche per il rientro dalla squalifica di Sarr, che dovrebbe affiancare Orban in attacco. Ancora indisponibile Gagliardini.

Contesto e prospettive

Il tecnico Sammarco potrà contare sul rientro di Sarr, elemento offensivo importante, mentre la situazione di Lovric resta incerta e potrebbe influire sulla composizione del centrocampo. Bella‑Kotchap e Belghali, se recuperati, potrebbero rinforzare la linea difensiva o mediana. Gagliardini, invece, non sarà della partita.

Aggiornamenti dall'infermeria

Secondo un aggiornamento dell’infermeria pubblicato da CalcioHellas.it, Suslov, Bella‑Kotchap e Belghali hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo, mentre Lovric e Bernede restano ai box, in fase di diagnosi, e Valentini è ancora alle prese con terapie.

Un altro approfondimento di ParmaLive sottolinea che Lovric e Bernede sono fortemente in dubbio per la sfida di Parma: il primo segue terapie specifiche, il secondo è alle prese con una distorsione alla caviglia. Il forfait di Valentini, fermato da un infortunio muscolare, complica ulteriormente la situazione a centrocampo.