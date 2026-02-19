L’Italia femminile di calcio si prepara ad avviare il percorso di qualificazione ai Mondiali 2027. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha convocato ventisette giocatrici per il raduno che prenderà il via martedì 24 febbraio a Coverciano, in vista delle prime due gare del girone contro Svezia e Danimarca.

Il calendario delle Azzurre

Il raduno delle Azzurre è fissato per martedì 24 febbraio a Coverciano. Le prime due partite di qualificazione si disputeranno martedì 3 marzo a Reggio Calabria contro la Svezia e sabato 7 marzo a Vicenza contro la Danimarca.

Il girone comprende anche la Serbia; solo la prima classificata otterrà la qualificazione diretta al Mondiale, evitando così i playoff.

Rientri importanti e conferme

Tra le ventisette convocate spiccano i rientri di Emma Severini e Barbara Bonansea, assenti durante la tournée negli Stati Uniti. Tornano in gruppo anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli. Confermati i punti fermi della squadra: il portiere Laura Giuliani; i difensori Lisa Boattin, Cecilia Salvai ed Elena Linari; le centrocampiste Arianna Caruso, Manuela Giugliano e Giulia Dragoni; le attaccanti Sofia Cantore, Cristiana Girelli e Michela Cambiaghi.

Di seguito l’elenco completo delle convocate:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).

Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

Il cammino verso il Mondiale

