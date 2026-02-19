Il giudice sportivo ha inflitto un turno di squalifica a Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, e a Nico Paz, fantasista del Como. La decisione è giunta in seguito al recupero della partita contro il Como. Allegri era stato espulso per essere uscito dall’area tecnica al 34° del secondo tempo per discutere con un dirigente della squadra avversaria. Nico Paz, invece, salterà il prossimo match con la Juventus.

Le motivazioni delle sanzioni

Allegri è stato sanzionato per l’espulsione avvenuta nel corso del recupero della quinta giornata, quando ha lasciato la sua area tecnica per confrontarsi con un dirigente avversario.

Per quanto riguarda il Como, oltre a Paz, sono stati fermati anche il dirigente Davide Cattaneo e il collaboratore Diego Perez Castillo. Entrambi sono stati sanzionati per aver contestato l’operato arbitrale al 34' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva e generando un clima di tensione.

Implicazioni immediate

La squalifica di Allegri impedirà al tecnico di sedere in panchina nella prossima partita del Milan. Nico Paz non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus, in programma sabato.

Ulteriori provvedimenti

Nel recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha confermato le squalifiche. Allegri non potrà guidare la squadra nella gara interna contro il Parma, mentre Paz salterà il match contro la Juventus.

Sono stati inoltre fermati altri giocatori e allenatori: Kalulu della Juventus, Mandragora della Fiorentina, Barella e Calhanoglu dell’Inter, Circati del Parma, Muharemovic e Akpa Akpro del Verona, oltre all’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.