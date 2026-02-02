Il calciomercato invernale entra nel vivo con due operazioni di rilievo che vedono protagoniste Atalanta e Napoli. L'attaccante nigeriano Ademola Lookman è pronto a lasciare Bergamo per trasferirsi all'Atlético Madrid, mentre il club partenopeo ha definito l'acquisto dell'esterno offensivo brasiliano Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Alisson Santos è un nuovo obiettivo del Napoli

Il Napoli ha chiuso per Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002 proveniente dallo Sporting Lisbona. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 20 milioni di euro. L'accordo prevede la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore brasiliano è atteso in Italia per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto.

