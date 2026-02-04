Miami ospita Atlanta e vede sfumare la vittoria nonostante una prova solida di Simone Fontecchio. L’azzurro parte nel quintetto base, gioca poco meno di 34 minuti e mette a referto 18 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e una stoppata, ma non è sufficiente: gli Heat vengono sconfitti in casa con il punteggio di 127‑115.

Prestazione individuale e dinamiche di squadra

Fontecchio si conferma elemento importante nella rotazione di Miami, offrendo una prestazione completa e concreta. Tuttavia, la squadra fatica a contenere la tripla doppia di Jalen Johnson, autore di 29 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, e i 26 punti dalla panchina di C.J.

McCollum, che risultano decisivi per il successo degli Hawks.

Contesto e impatto sul campionato

La sconfitta casalinga pesa nel cammino degli Heat, che non riescono a sfruttare il contributo dell’azzurro per ottenere un risultato positivo. Atlanta, invece, può contare su una prestazione corale e su due protagonisti in grande spolvero, che fanno la differenza nel finale.

La partita al Kaseya Center

