Il caldo vento del nord accoglierà Celta Vigo e Maiorca sabato 22 febbraio alle 18:30, quando l’Estadio Abanca-Balaídos sarà teatro della venticinquesima giornata della Liga 2025/26. Un confronto fondamentale per entrambe: i galiziani cercano punti per dare continuità al proprio percorso, mentre i bermellones puntano a rilanciarsi dopo una stagione in chiaroscuro. In palio c’è molto più di tre punti: farsi largo nella fitta zona centrale della classifica e proiettare slancio alle ambizioni di fine inverno.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Maiorca

Un Celta schierato a trazione anteriore dovrebbe scendere in campo col consueto 3-4-3: tra i pali spazio a Ionut Andrei Radu, protetto dalla retroguardia composta da Javi Rodriguez, Carl Starfelt e Marcos Alonso. Sulle fasce eggiando le due fasi Javi Rueda e Sergio Carreira, mentre nel cuore del centrocampo Miguel Roman e Fer Lopez. In avanti il talentuoso Williot Swedberg agirà ai lati di Ferran Jutglà e Borja Iglesias.

Mister Aguirre si affida invece al 4-2-3-1: Leo Roman in porta, difeso da un quartetto con Pablo Maffeo, David Lopez, Martin Valjent e Johan Mojica. Davanti alla difesa Omar Mascarell e Samu, con Darder, Mateo Joseph e Jan Virgili a supporto di Vedat Muriqi, vera boa d’area avversaria.

Quote di Celta Vigo-Maiorca: galiziani favoriti dai bookmaker

Le agenzie vedono chiaro per i padroni di casa. Bwin quota la vittoria interna a 1.83, pareggio a 3.40 e il successo del Maiorca a 4.50. William Hill segue una traiettoria simile, con il triunfo celeste dato a 1.85, il pari a 3.25 e il colpo balearico ancora a 4.50.

Anche Bet365 non si discosta: 1.80 per il Celta, 3.50 per la X e ben 4.75 per un blitz del Maiorca. Insomma, il Balaídos potrebbe restare inespugnato secondo i pronostici, ma attenzione a possibili sorprese vista la buona vena realizzativa di Muriqi.

I numeri dei protagonisti: Muriqi in stato di grazia, Iglesias e Jutglà cercano il colpo

Sotto i riflettori ci sarà sicuramente Vedat Muriqi, bomber kosovaro del Maiorca che sta attraversando la stagione più prolifica della sua carriera spagnola: ben 16 gol in 23 presenze, impreziositi anche da un assist.

Con oltre 150 duelli vinti (153 su 286) e 5 rigori trasformati, Muriqi è una spina costante nelle difese avversarie: non solo goleador, ma riferimento centrale in ogni sviluppo offensivo dei bermellones. Va segnalata anche la sua fisicità nei 194 centimetri a disposizione, qualità che lo ha reso decisivo anche nei giochi aerei.

Sul fronte Celta i riflettori sono puntati su Borja Iglesias, che ha già raggiunto la doppia cifra con 10 reti in 22 apparizioni, restando spesso decisivo anche dalla panchina (7 ingressi in corsa). La sua precisione sottoporta si riflette nei 18 tiri nello specchio su 29 totali, mentre tra i suoi assist (2 totali) spicca la capacità di far salire la squadra. Iglesias, cresciuto tra le fila galiziane, ritrova l’ambiente dove è esploso e sarà il terminale della manovra offensiva celeste.

Da seguire anche Ferran Jutglà, altro uomo chiave nello scacchiere offensivo di Celta: 3 gol e 1 assist in 16 presenze, impreziositi da una buona propensione al dialogo nello stretto con ben 10 passaggi chiave già serviti. Il giovane catalano si è messo in luce per la sua polivalenza: è temibile nei dribbling (6 riusciti su 20 tentati) e sempre propositivo in fase di pressing alto.

Sull’altro fronte, curiosità anche per Jan Virgili, talentino classe 2006 del Maiorca, che nonostante la giovane età ha già fornito 4 assist in 19 partite, creando ben 25 passaggi chiave in stagione e strappando due rigori, a riprova della sua costante presenza negli ultimi sedici metri avversari.